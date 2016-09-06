查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 体育 ·广告：动向新闻 ·图文：是时候使出洪荒之力了 ·李娜闺蜜获首张外卡 ·纳达尔爆冷无缘美网八强 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 图文：是时候使出洪荒之力了 · 李娜闺蜜获首张外卡 · 纳达尔爆冷无缘美网八强 23 体育 2016.9.6 星期二 2016武网进入倒计时 李娜闺蜜获首张外卡 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者时龚 实习生杨蕾）2016年武网即将拉开战幕，昨日“丹麦甜心”沃兹尼亚奇的外卡申请正式获批，这位前世界一姐也因此获得本届武网首张外卡。至此，2016武网球员名单中已包含8位大满贯单打冠军和5位曾高居世界排名第一的选手，她们将在23日开幕的比赛中争夺高达258万美元的总奖金。

在李娜征战女子网坛时，沃兹尼亚奇是其私交最好的对手，此次将是沃兹尼亚奇连续第三年来到闺蜜的家乡参赛，赛事元年曾闯入半决赛的她曾在李娜退役仪式上亲自为闺蜜献花并送上祝福。

在过去两年中，这对闺蜜拥有着截然不同的人生际遇，退役后升级为妈妈的李娜如今正等待着第二个孩子的降生，而遭遇情变打击的沃兹尼亚奇球场也一直不如意。好在“丹麦甜心”在本届美网终于迎来了强势复苏，昨日她直落两盘战胜美国新星凯斯跻身八强。在得知获得今年武网首张外卡后，正在备战美网八强赛的沃兹尼亚奇非常兴奋：“想到能够重回李娜的家乡，和激情洋溢的中国球迷们再次见面，我就感到非常开心，希望可以在赛期中再次见到李娜。我知道今年武网的阵容超级强大，很高兴能成为其中一员，在世界上最棒的球迷面前与世界上最好的球员竞争。”

2016年武网参赛阵容是创立三年来最强的，直接入围正赛的43位选手排名最低的也高达第45位，澳网冠军科贝尔、法网冠军穆古拉扎、温网冠军小威、奥运冠军普伊格等2016赛季大赛冠军得主都悉数在列。





