查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 体育 ·广告：动向新闻 ·图文：是时候使出洪荒之力了 ·李娜闺蜜获首张外卡 ·纳达尔爆冷无缘美网八强 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 图文：是时候使出洪荒之力了 · 李娜闺蜜获首张外卡 · 纳达尔爆冷无缘美网八强 23 体育 2016.9.6 星期二 国足主场再战克星 需拿下伊朗抢积分 图文：是时候使出洪荒之力了 楚天都市报讯 今晚，2018世界杯预选赛亚洲区12强赛第二轮赛事将展开，国足将坐镇沈阳奥体中心主场迎战现FIFA国家队排行榜亚洲首位、暂居A组头名位置的伊朗队。凑巧的是，本场比赛是国足参加的第100场世预赛比赛。

对于这场具有纪念意义的比赛，国足主帅高洪波表示出必胜的决心：“世预赛任何一场比赛，我们国足的目标只有一个，就是争取胜利。”



变战术 高家军或玩“新板眼”



2009年6月在秦皇岛的一场热身赛中，高洪波率领的国足凭借荣昊任意球助攻郜林的破门，1比0战胜伊朗队，从而结束了长达12年、连续9次（90分钟内）对阵伊朗不胜的尴尬纪录。如今高洪波还能率领国足复制当年战胜伊朗的那一幕吗？

据了解，国足分析完伊朗队的录像后认为，伊朗打法克自己。如何去扭转这种被动的局面，如果避开对手攻击力强大的特点呢？为此，国足有可能出奇招，演一出“以柔克刚”的好戏。

上场客场对阵韩国，高洪波曾在首发阵容中排出五后卫的战术。如今，经过与韩国实战后，全队逐渐找到了12强赛的感觉。在这点上，队长冯潇霆直言：“经过第一场与韩国的比赛，我们对12强赛的场上气氛、激烈程度有了进一步了解。如今，我们已经有了新战术。”

那究竟是什么“新板眼”呢？据悉，高洪波或将对首发阵容进行调整，即从541变回到熟悉的4231上来，并强化防守，对后防线现有人员进行调整，在重点区域对伊朗队的前锋阿兹蒙进行重点防守。光有这些还不够，高洪波在进攻上或将启用更多穿插更为犀利的中前场球员，不给伊朗防守球员用强壮身体防守的机会。当然，这些战术届时能否收到奇效，有待比赛的检验。



抓细节 足协介绍主裁判罚习惯



每逢大赛，国足在裁判上吃亏不少。有的是因为，队员自身对裁判新规则不了解；还有的是因为，队员对主裁判的判罚习惯不了解。这回备战12强赛，中国足协事无巨细，甚至开始分析起每位主裁判的判罚特点，以便国脚们能适应裁判的判罚。

这不，昨日下午，中国足协裁判办主任刘虎就在沈阳对外介绍了裁判新规。同时，针对规则出现的一些重大变化，傅明、马宁两位参与12强赛执法的现役中超主裁也亲自到训练场内为国脚们做判罚演示。为了让国足打好与伊朗队的比赛，中国足协不仅全面收集到了当值约旦裁判组成员的各类信息，甚至连29岁主裁艾德哈姆的判罚习惯都给国脚们介绍得清清楚楚。这从一个侧面说明，球队首战不敌韩国队后，球队面临更大的压力，而化解压力的办法，就是将所有准备工作做到位。

楚天都市报记者蔡毅发自沈阳



对手·伊朗

口中喊三分实则心中没底



楚天都市报沈阳电（记者蔡毅）长达21个月坐拥FIFA国家队排名亚洲区头把交椅，这让伊朗队主帅奎罗兹有资本在亚洲区面对任何对手时，喊出全取三分的口号来。这不，在昨日下午赛前新闻发布会上，奎罗兹再度宣称：“我们来就是为三分的。”口中喊三分，但伊朗人心中真的有底吗？至少在赛前与伊朗队官员聊天时，他们所透露出的更多是对这支中国队的担心。

如今，随着中超联赛的火红，国脚们的联赛数据被伊朗队牢牢掌握。在这点上，高洪波也直言，这与中超目前是亚洲地区最活跃的联赛有关。拿到这些数据就意味着了解中国队吗？至少从伊朗足协官员口中没有得到肯定的答案。就在赛前最后一堂训练课前，伊朗方面还在打探中国队最后一练练了些什么之类的消息。至少在国家队层面，伊朗队对中国队是不了解的。这份不了解，或许会给国足今晚的比赛带来契机。



今日19:35 CCTV-5

中国vs伊朗





