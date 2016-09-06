广告：动向新闻图文：是时候使出洪荒之力了李娜闺蜜获首张外卡纳达尔爆冷无缘美网八强
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第23版 体育
·广告：动向新闻
·图文：是时候使出洪荒之力了
·李娜闺蜜获首张外卡
·纳达尔爆冷无缘美网八强
楚天都市报电子版
----  
 
23 体育 2016.9.6 星期二
国足主场再战克星 需拿下伊朗抢积分
图文：是时候使出洪荒之力了
    楚天都市报讯 今晚，2018世界杯预选赛亚洲区12强赛第二轮赛事将展开，国足将坐镇沈阳奥体中心主场迎战现FIFA国家队排行榜亚洲首位、暂居A组头名位置的伊朗队。凑巧的是，本场比赛是国足参加的第100场世预赛比赛。
    对于这场具有纪念意义的比赛，国足主帅高洪波表示出必胜的决心：“世预赛任何一场比赛，我们国足的目标只有一个，就是争取胜利。”

    变战术 高家军或玩“新板眼”

    2009年6月在秦皇岛的一场热身赛中，高洪波率领的国足凭借荣昊任意球助攻郜林的破门，1比0战胜伊朗队，从而结束了长达12年、连续9次（90分钟内）对阵伊朗不胜的尴尬纪录。如今高洪波还能率领国足复制当年战胜伊朗的那一幕吗？
    据了解，国足分析完伊朗队的录像后认为，伊朗打法克自己。如何去扭转这种被动的局面，如果避开对手攻击力强大的特点呢？为此，国足有可能出奇招，演一出“以柔克刚”的好戏。
    上场客场对阵韩国，高洪波曾在首发阵容中排出五后卫的战术。如今，经过与韩国实战后，全队逐渐找到了12强赛的感觉。在这点上，队长冯潇霆直言：“经过第一场与韩国的比赛，我们对12强赛的场上气氛、激烈程度有了进一步了解。如今，我们已经有了新战术。”
    那究竟是什么“新板眼”呢？据悉，高洪波或将对首发阵容进行调整，即从541变回到熟悉的4231上来，并强化防守，对后防线现有人员进行调整，在重点区域对伊朗队的前锋阿兹蒙进行重点防守。光有这些还不够，高洪波在进攻上或将启用更多穿插更为犀利的中前场球员，不给伊朗防守球员用强壮身体防守的机会。当然，这些战术届时能否收到奇效，有待比赛的检验。

    抓细节 足协介绍主裁判罚习惯

    每逢大赛，国足在裁判上吃亏不少。有的是因为，队员自身对裁判新规则不了解；还有的是因为，队员对主裁判的判罚习惯不了解。这回备战12强赛，中国足协事无巨细，甚至开始分析起每位主裁判的判罚特点，以便国脚们能适应裁判的判罚。
    这不，昨日下午，中国足协裁判办主任刘虎就在沈阳对外介绍了裁判新规。同时，针对规则出现的一些重大变化，傅明、马宁两位参与12强赛执法的现役中超主裁也亲自到训练场内为国脚们做判罚演示。为了让国足打好与伊朗队的比赛，中国足协不仅全面收集到了当值约旦裁判组成员的各类信息，甚至连29岁主裁艾德哈姆的判罚习惯都给国脚们介绍得清清楚楚。这从一个侧面说明，球队首战不敌韩国队后，球队面临更大的压力，而化解压力的办法，就是将所有准备工作做到位。
    楚天都市报记者蔡毅发自沈阳

    对手·伊朗
    口中喊三分实则心中没底

    楚天都市报沈阳电（记者蔡毅）长达21个月坐拥FIFA国家队排名亚洲区头把交椅，这让伊朗队主帅奎罗兹有资本在亚洲区面对任何对手时，喊出全取三分的口号来。这不，在昨日下午赛前新闻发布会上，奎罗兹再度宣称：“我们来就是为三分的。”口中喊三分，但伊朗人心中真的有底吗？至少在赛前与伊朗队官员聊天时，他们所透露出的更多是对这支中国队的担心。
    如今，随着中超联赛的火红，国脚们的联赛数据被伊朗队牢牢掌握。在这点上，高洪波也直言，这与中超目前是亚洲地区最活跃的联赛有关。拿到这些数据就意味着了解中国队吗？至少从伊朗足协官员口中没有得到肯定的答案。就在赛前最后一堂训练课前，伊朗方面还在打探中国队最后一练练了些什么之类的消息。至少在国家队层面，伊朗队对中国队是不了解的。这份不了解，或许会给国足今晚的比赛带来契机。

    今日19:35 CCTV-5
    中国vs伊朗


   