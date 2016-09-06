查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 文娱 ·图文：情动莱茵·名流之夜 ·图文：曹云金发长文叫阵郭德纲 ·图文：洪山礼堂 一舞倾情 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 图文：情动莱茵·名流之夜 · 图文：曹云金发长文叫阵郭德纲 · 图文：洪山礼堂 一舞倾情 22 文娱 2016.9.6 星期二 第11届全国优秀舞蹈节目展演昨开幕 图文：洪山礼堂 一舞倾情 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐颖 通讯员邢君成）作为政府主导的全国最高专业水准的舞蹈秀，第11届全国优秀舞蹈节目展演今年花落湖北，昨晚在洪山礼堂浓情开幕。开幕式晚会上，来自全国各地的舞蹈团体，用14支优美舞蹈展开华夏大地的如诗画卷。

上海歌舞团带来的《傣家的女儿傣家的雨》，尽展傣族女子的动人风貌。刚刚为G20“最忆是杭州”晚会贡献了《高山流水》和《天鹅湖》两支舞蹈的北京舞蹈学院，带来了独舞《萨吾尔登·礼赞》和《李逵当官》。其中，《李逵当官》编排精巧、诙谐有趣，让观众们大呼过瘾。来自湖北艺术职业学院的《向死而生》，则主打楚文化，用庄严、神秘的舞步诠释着凤凰涅槃、向死而生。

舞台上，一束追光、一首仓央嘉措的情诗、两位舞者，共同演绎着《只为在途中与你相见》。“那一世，转山转水转佛塔，不为修来生，只为途中与你相见”，美妙的诗句配上行云流水般的舞姿，似乎时间都被定格——上海歌舞团带来的这支舞蹈，收获了观众最多的赞美。不少观众下午看完预演版，晚上又赶来开幕式晚会，就为了再看一次《只为在途中与你相见》。

该舞的编导吴欢还透露给楚天都市报记者一个秘密，舞蹈中朗诵仓央嘉措诗句的好听的声音，来自《芈月传》中春申君的扮演者黄轩。

据介绍，此次展演持续到8日，将有62个最新编排的舞蹈节目与江城观众见面。





