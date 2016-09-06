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22
文娱
2016.9.6 星期二
被师傅痛骂 追索艺名
图文：曹云金发长文叫阵郭德纲
楚天都市报讯 图为：曹云金
图为：郭德纲
楚天都市报记者张聪
和平分手，永远是一门高深的学问。不仅世间男女要学，伙伴、同僚乃至师徒也绕不开。
郭德纲在8月31日公布“家谱”时顺带贬损了“叛出师门”的“二云”（曹云金、何云伟），昨日曹云金强力反击，引发众人关注。他们之间到底发生了什么？楚天都市报记者先为你梳理如下：
郭德纲要“二云”归还艺名
郭德纲和“二云”的恩怨，可以追溯到2010年。那一年，郭德纲的大徒弟何云伟宣布出走，随后徒弟曹云金也宣布离开——何、曹二人曾是“德云社”的鼎力大将，这一走如同釜底抽薪。直到2014年“小岳岳”岳云鹏异军突起，“德云社”才终于又有了一块年轻的招牌。
郭德纲不止一次对“二云”的离开表示“寒心”，他在微博里多次直言，在电视上也多次说“当初太宠孩子”。今年7月17日，三度离开德云社的相声演员赵云侠乞求郭德纲原谅。7月23日，郭德纲回应说：“你是可以回来的，那些欺师灭祖、卖师求荣的永远也回不来了。”
8月31日，郭德纲公布“家谱”，将德云社弟子排了座次，并称“该清的清，该驱的驱。所谓的清理门户，是为了给好人们一个交代”。在他发布的截图中，包括要求“二云”归还艺名，并称这两人“欺师灭祖”，要把他们逐出师门。
曹云金发布万言书反击
楚天都市报记者记得，两年前曹云金来汉演话剧，在被问到相关问题时，他表示“郭德纲永远是自己的师父”。
也许是反复被贬损，曹云金终于决定反击。昨日他发布《是时候了，也该做个了结了》的万言书，细数郭德纲几大“罪状”：收费收徒，曹云金拜师时每年交费8000元，每月交生活费1000元，郭德纲心情不好就将他赶出家门；克扣工资，德云社不办社保，曹云金曾演出32场收入4000多元；参演电视剧没报酬；强迫退赛，2006年曹云金进入CCTV相声大赛总决赛，但郭德纲让他退赛；郭德纲骂遍中国相声界，并强迫徒弟们表态；抹黑、封杀离开的徒弟……曹云金还表态自己艺名中的“云”字并非郭德纲所赐，而是由德云社另一位创始人张文顺给的，“曹云金这个名字，我会一直用下去，此生不改。”
截至记者发稿时，郭德纲方面尚没有给出任何回应。