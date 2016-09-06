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图文：情动莱茵·名流之夜
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图文：曹云金发长文叫阵郭德纲
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图文：洪山礼堂 一舞倾情
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文娱
2016.9.6 星期二
武汉国际广场
图文：情动莱茵·名流之夜
邂逅梦想庄园 沉醉德式华彩
楚天都市报讯 9月2日和3日晚，暮色低垂，如梦似幻，两场满溢德式风情的“情动莱茵·名流之夜”时尚盛会，在武汉国际广场华美上演。国广为到场嘉宾臻献了两场别具匠心的视听盛会，一场穿越德意志的贵族迷梦，就此开启。600位武汉国际广场的VIP贵宾、中外社会名流亲临于此，共享这两场镌刻经典的时尚盛典。
9月2日
MARC CAIN 奢华浮出 极致盛宴
琴声悠扬，夜色朦胧，置身9月2日晚的盛会，你会切身感受如梦似幻的美妙。世界知名钢琴大师、德国汉诺威国家歌剧院乐团钢琴家——Ivan Yanakov，用灵动的指尖在典藏级施坦威古董钢琴上再现贝多芬《第九交响曲·欢乐颂》和巴赫《勃兰登堡协奏曲》等传世乐章。
琴声渐隐，一束光影点亮舞台深处的“红衣精灵”，来自英国皇家芭蕾舞团的舞蹈演员Amy Grubb han用脚尖和情感，舞出绽放的生命之美。
掌声鼓动间，一股强劲的电音旋律回荡在会场，来自德国的知名电音艺人Henrik Schwarz用动感的节拍将全场氛围推至高潮，演绎热火迷情的名流PARTY，觥筹交错间，无限旖旎风光。
当晚，德国名品女装MARC CAIN也携其2016秋冬款新装，上演了一场精彩与优雅并存的时尚大秀，完美臻献COLLECTION、SPORTS、JEANS、GALA、EYEWEAR等五大系列的绝妙风采，为追求精致生活的时尚人士缔造了又一个美丽的童话之梦。
9月3日
WMF 原创视听盛会 演绎艺术生活
9月3日，暮色悄然而至，精心装扮的人们，在古典优雅的花园内，欣赏爵士乐演出，品味德国厨师现场烹饪的美味佳肴。
在曼妙的乐曲中，来宾们依次入席，灯光渐暗，精彩的舞台剧拉开了序幕。三个不同的场景，为现场的嘉宾带来无限的欢乐，第一幕从新婚夫妇的厨房场景开始，将餐具等一切厨房用品摇身变成乐器，把花哨的敲敲打打，变成了一段动感的节奏；第二幕的办公室小插曲，讲的同事之情和发生的小故事，但不论何种误会，工作之余，与同事们聚一杯香浓的咖啡，都能将匆匆过客式的浮躁忘掉，尽情释放深藏在心底的那份激情；第三幕转瞬来到了美轮美奂的舞会现场。剔透的高脚杯中，盛放着冶艳如火的红酒，美丽的妙龄女子身着华服，低饮浅语，摇曳的烛光迷离魅惑，醇醇的酒香丝丝溢出……
曲风流转，伦巴、探戈轮番上演，复古风情油然而出。众演员手持WMF精致厨具激情共舞，悦动的身影渲染出轻松雅致的氛围，为名流之夜记上难忘的一笔。