查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 文娱 ·图文：情动莱茵·名流之夜 ·图文：曹云金发长文叫阵郭德纲 ·图文：洪山礼堂 一舞倾情 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 图文：情动莱茵·名流之夜 · 图文：曹云金发长文叫阵郭德纲 · 图文：洪山礼堂 一舞倾情 22 文娱 2016.9.6 星期二 武汉国际广场 图文：情动莱茵·名流之夜 邂逅梦想庄园 沉醉德式华彩 楚天都市报讯 9月2日和3日晚，暮色低垂，如梦似幻，两场满溢德式风情的“情动莱茵·名流之夜”时尚盛会，在武汉国际广场华美上演。国广为到场嘉宾臻献了两场别具匠心的视听盛会，一场穿越德意志的贵族迷梦，就此开启。600位武汉国际广场的VIP贵宾、中外社会名流亲临于此，共享这两场镌刻经典的时尚盛典。



9月2日

MARC CAIN 奢华浮出 极致盛宴



琴声悠扬，夜色朦胧，置身9月2日晚的盛会，你会切身感受如梦似幻的美妙。世界知名钢琴大师、德国汉诺威国家歌剧院乐团钢琴家——Ivan Yanakov，用灵动的指尖在典藏级施坦威古董钢琴上再现贝多芬《第九交响曲·欢乐颂》和巴赫《勃兰登堡协奏曲》等传世乐章。

琴声渐隐，一束光影点亮舞台深处的“红衣精灵”，来自英国皇家芭蕾舞团的舞蹈演员Amy Grubb han用脚尖和情感，舞出绽放的生命之美。

掌声鼓动间，一股强劲的电音旋律回荡在会场，来自德国的知名电音艺人Henrik Schwarz用动感的节拍将全场氛围推至高潮，演绎热火迷情的名流PARTY，觥筹交错间，无限旖旎风光。

当晚，德国名品女装MARC CAIN也携其2016秋冬款新装，上演了一场精彩与优雅并存的时尚大秀，完美臻献COLLECTION、SPORTS、JEANS、GALA、EYEWEAR等五大系列的绝妙风采，为追求精致生活的时尚人士缔造了又一个美丽的童话之梦。



9月3日

WMF 原创视听盛会 演绎艺术生活



9月3日，暮色悄然而至，精心装扮的人们，在古典优雅的花园内，欣赏爵士乐演出，品味德国厨师现场烹饪的美味佳肴。

在曼妙的乐曲中，来宾们依次入席，灯光渐暗，精彩的舞台剧拉开了序幕。三个不同的场景，为现场的嘉宾带来无限的欢乐，第一幕从新婚夫妇的厨房场景开始，将餐具等一切厨房用品摇身变成乐器，把花哨的敲敲打打，变成了一段动感的节奏；第二幕的办公室小插曲，讲的同事之情和发生的小故事，但不论何种误会，工作之余，与同事们聚一杯香浓的咖啡，都能将匆匆过客式的浮躁忘掉，尽情释放深藏在心底的那份激情；第三幕转瞬来到了美轮美奂的舞会现场。剔透的高脚杯中，盛放着冶艳如火的红酒，美丽的妙龄女子身着华服，低饮浅语，摇曳的烛光迷离魅惑，醇醇的酒香丝丝溢出……

曲风流转，伦巴、探戈轮番上演，复古风情油然而出。众演员手持WMF精致厨具激情共舞，悦动的身影渲染出轻松雅致的氛围，为名流之夜记上难忘的一笔。





