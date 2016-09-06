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 第21版 家庭百事
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楚天都市报电子版
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21 家庭百事 2016.9.6 星期二
老婆妙法解难题
    楚天都市报讯 武汉 余汪洋

    我家住三楼，为防飘雨，在封闭阳台外和主卧窗外都装了防雨棚，而住六楼老李家的空调正好位于我家主卧防雨棚的上方，每当开空调的时候，出水就滴到防雨棚上面，发出“滴答滴答”的响声，白天无所谓，晚上那响声就十分明显和刺耳了，吵得人睡不着。我瞌睡大还不要紧，老婆爱失眠，本来就难以入睡，这滴水声让她更睡不着了。
    我跟老李说了这个情况，请他把空调滴水管接长一点，再往外挪一点，以躲过我家的防雨棚。老李爽快答应，按这个办法做了改进，滴答声消失了。
    可没过几天，滴答声又出现了，经查看，是管子没接好，老李重新接了管子，滴答声再次消失。安静了几天，恼人的滴答声又回来了，再检查后发现，是管子没固定好，被风吹走了位，只好再次加固。可没管多久，滴答声又杀了回马枪……
    这天，我和老婆上街买菜，回来的路上发现了一块被丢弃的薄海绵板，老婆叫我把它拾回去，说想到一个解决楼上空调滴水的好办法了。
    回家后，老婆要我找了点细铁丝，带着海绵板敲开了四楼老孙的门，如此这般地向老孙说明了来意，我这才明白原来老婆是想利用四楼阳台的铁栏杆，在我家的防雨棚上装一块“消音板”隔声，老孙满口答应了。
    我们三下五除二，只用几分钟的时间就装好了“消音板”，果然，滴答声再也没有出现了。看来，解决问题的思路不能老是盯着一个点或一个方面哦。


   