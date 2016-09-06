查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第20版 楚动
·图文：最佳避暑景区30强榜单出炉
·“每个企业家都是合伙人”
·牛津美女硕士回汉相亲
·湖北银行捐20万元扶助枣阳寒门学子
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 现场
第11版 : 养生
第12版 : 法治
第13版 : 经济
第14版 : 经济
第15版 : 健康资讯
第16版 : 教育
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 楚动
第2版 : 聚焦G20杭州峰会
第20版 : 楚动
第21版 : 家庭百事
第22版 : 文娱
第23版 : 体育
第24版 : 时事
第3版 : 聚焦G20杭州峰会
第4版 : 焦点
第6版 : 人物
第7版 : 综合
第8版 : 福彩
第9版 : 评论
·
图文：最佳避暑景区30强榜单出
·
“每个企业家都是合伙人”
·
牛津美女硕士回汉相亲
·
湖北银行捐20万元扶助枣阳寒门
20
楚动
2016.9.6 星期二
湖北银行捐20万元扶助枣阳寒门学子
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者简俊晖 通讯员刘意）本报“十七助”再次迎来助学金发放热潮。9月1日，由省青基会、湖北银行联合举办的“湖北希望工程·湖北银行圆梦助学金发放仪式”，在枣阳市鹿头镇举行，该活动也是“十七助”助学金发放环节的组成部分。
仪式上，湖北银行向省青基会捐赠助学金20余万元，定向资助枣阳市鹿头镇20名家庭贫困、品学兼优的大学新生。受助学生代表表达了感激之情。
进入开学季，“十七助”助学金将陆续发放，请已寄申请材料的学子密切关注本报消息。咨询热线：027-88567920。