查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 楚动 ·图文：最佳避暑景区30强榜单出炉 ·“每个企业家都是合伙人” ·牛津美女硕士回汉相亲 ·湖北银行捐20万元扶助枣阳寒门学子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 图文：最佳避暑景区30强榜单出 · “每个企业家都是合伙人” · 牛津美女硕士回汉相亲 · 湖北银行捐20万元扶助枣阳寒门 20 楚动 2016.9.6 星期二 全球海归高端相亲会吸引众多名校高材生 牛津美女硕士回汉相亲 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者霍栋）由楚天都市报主办、东方丽人高端婚恋机构承办的全球海归高端相亲会报名火爆，短短两周，吸引了来自20多个国家和地区的海归及国内精英数百人，其中不乏毕业于耶鲁大学、牛津大学等名校的高材生。

由母亲代为报名的刘洋（化名），是一名刚从英国牛津大学毕业的女硕士，身高1.64米，相貌出众。刘洋的母亲是本报十多年的忠实读者，上周在报纸上得知本次活动后，立即致电报名。据其母介绍，刘洋本科、研究生都在英国读，考虑到父母年纪越来越大，且家里生意需要人打理，遂放弃在英国的工作回到武汉。对未来女婿，刘母说：“希望男方也有留学经历，为人稳重有上进心，身高要比女儿高。”

目前，楚天之恋·全球海归高端相亲会仍在火热报名中。为提高成功率及相亲效率，本次活动有东方丽人高端婚恋的专业爱情顾问团队做后续服务保障。东方丽人创始人、中国当代金牌红娘屈富强介绍，将通过此次活动打造国内大型海归相亲平台，为优秀海归和海外学子们牵线搭桥。

相亲报名电话：027-85490613，027-85491789；高端服务私人订制专线：18986086688





