查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 楚动 ·图文：最佳避暑景区30强榜单出炉 ·“每个企业家都是合伙人” ·牛津美女硕士回汉相亲 ·湖北银行捐20万元扶助枣阳寒门学子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 图文：最佳避暑景区30强榜单出 · “每个企业家都是合伙人” · 牛津美女硕士回汉相亲 · 湖北银行捐20万元扶助枣阳寒门 20 楚动 2016.9.6 星期二 首届“荆楚避暑胜地”大型评选圆满落幕 图文：最佳避暑景区30强榜单出炉 楚天都市报讯 图为：颁奖现场



楚天都市报记者简俊晖 摄影：楚天都市报记者李辉 稿件统筹：楚天都市报记者刘春燕



酷暑退去，“秋老虎”发威，到哪里寻一方避暑胜地，觅一处心灵家园？

由楚天都市报发起，历时一个多月，吸引省内外300多家景区参与、近30万人关注投票的首届“荆楚避暑胜地”大型评选活动，于9月3日举行颁奖典礼，30强榜单火热出炉。

该活动共吸引全国14万余人次投票。经过网络投票、专家评审、实地考察等多个环节综合打分，评委会最终决定，保康县龙坪荆山大草原等30家景区名列“荆楚最佳避暑景区”30强榜单，同时，河南云台山等两家省外景区获评“最佳避暑景区特别奖”。

“主流媒体牵头举办‘避暑胜地评选’活动，既为市民出游提供权威指南，又为各类景区提供良好平台和机遇，这个活动非常有意义。”颁奖现场，湖北省乡村旅游协会会长熊家余说，湖北旅游特别是乡村旅游潜力很大，景区需根据自身特色错位发展，打造更多知名品牌。

309位参与投票的幸运读者，获得了由多家景区提供的免费旅游名额，请尽快联系组委会兑取门票，电话：027-88567204。



“人文+自然”点亮避暑景区市场



本次评出的“荆楚最佳避暑景区”30强，大部分以出众的自然风光取胜，但也不乏特色知名人文景区。尤其是以历史故事、电影文化等为背景的景区，在上佳景色之外，平添了几分神秘和情怀，更容易勾起游客的无限遐想眷恋。

以三国文化驰名海内外的襄阳古隆中风景区，是国家级风景名胜区、湖北旅游名片，得知“荆楚避暑胜地”评选活动启动，第一时间报了名。

该景区市场营销负责人陈凡表示，古隆中虽然以人文因素出名，但其自然风光同样秀美，景区不仅主推文化游，也积极推动山水游、避暑游。“古隆中是诸葛亮隐居地，他在这儿写出著名的《隆中对》，留下了躬耕田、草庐亭、三顾堂、武侯祠等全国重点保护文物，在明代就形成了‘隆中十景’。近年来，又新建了亚洲最大的草庐剧场等人文景观，丰富了古隆中的人文内涵。”陈凡说，“但古隆中的自然风光也很独特，不仅有茂密的原始森林，还有掩映在树木中的湖泊、小溪等，人们在访古寻幽时还能清凉避暑。所以，我们积极参与荆楚避暑胜地评选，让全国网友认识了古隆中的另一面，我们感觉收获很大。”

据悉，古隆中景区近年提出“以文化游带动山水游，以山水游促进文化游”的思路，将人文景点和自然景观有机结合，不断丰富和拓展旅游产品，使游客在景区既能欣赏美景，更能增长知识，收获更多愉悦体验。

此次获评的30强景区中，还有不少是依托乡村资源，通过开发建设而形成的。如宜昌百里荒景区，原来名不见经传，自从电影《山楂树之恋》在此取景后，声名鹊起。当地企业家抓住机遇，将拍摄地周边村庄纳入统一规划，兴建完善旅游设施，不断推出新的旅游项目，知名度逐步提高。

谷城县堰河村，原本是鄂西北一普通村庄，电影《茶色生香》在此取景后，引起驴友们关注。该村负责人闵洪彦介绍，他们抓住机遇，先成立了堰河生态旅游专业合作社，开发了“堰河香”系列特色旅游商品，继而发展壮大为堰河乡村旅游区，有规划地开拓旅游市场，更加得心应手。



最佳避暑景区

（排名不分先后）



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特别奖

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