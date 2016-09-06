查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 楚动 ·广告：动向新闻 ·图文：湖北十佳旅居养老机构评选启幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 图文：湖北十佳旅居养老机构评选 19 楚动 2016.9.6 星期二 寻觅养老胜地 邂逅秀美山水 引领行业标杆 图文：湖北十佳旅居养老机构评选启幕 楚天都市报讯 图为：恩施坪坝营是很多中老年人首选的旅居地 资料图片



楚天都市报讯（记者汪杭）年轻时都曾向往说走就走的旅行，但是家庭、事业却分去了大半生的精力。如今，越来越多的老年人追求高品质的养老，他们在退休之后，再度燃起说走就走的梦想，一边旅游，一边养老，去南方避寒，去北疆消暑，去海边逐浪，去年轻时曾向往过的远方……

钟灵毓秀的湖北，亦成为不少老人的旅居养老目的地，并催生了大批特色旅居养老机构。

今日起，由楚天都市报、湖北省养老机构协会联合主办、湖北华泰文旅健康咨询有限公司总冠名、武汉市养老服务产业协会协办的“首届湖北十佳旅居养老机构评选”正式启动，将带领广大老年读者去寻访那些错落在秀美山水间，环境舒适便捷的旅居养老机构，并推选业界标杆，引领行业风尚。

本次评选面向湖北省境内的所有旅居养老机构，将从生态山水、心灵栖息、医护养生、膳食营养、居住条件等几个维度评审。评审包含专家团评审、读者体验、网络评审三方面。为保障本次评选的权威和客观，我们将邀请高校教授、养老行业实战专家、旅游业专家等组成强大的评审专家库，通过实地调研、指标考评等手段，对各候选机构进行专业审视。同时，我们征集老年读者组成体验团，前往各候选机构实地体验。最终，我们将综合专家评审、读者体验和网络评审的得分，评选出“湖北十佳旅居养老机构”。

本次评选将搭建老年读者与候选机构的沟通桥梁，让老年读者心满意足地择一处养老。我们还将在今年底举行隆重的颁奖典礼,开展首届湖北旅居养老机构行业论坛，组建行业联盟，推动全行业迈向标准化、品质化。



机构参评条件



即日起，湖北省内旅居养老机构均可报名。报名方式：电话+资料提交。

1、地址在湖北省境内、主要经营范围包含“旅游+养老”模式；

2、拥有100张以上床位，持有养老服务相关从业资质；

3、两年内无重大安全事故纪录



新闻链接



何为“旅居养老”



旅居养老是候鸟式养老和度假式养老的融合体，老人们会在不同季节，辗转多个地方，比如夏天到哈尔滨，冬天到海南，春秋季则前往风景优美的旅游城市，一边旅游一边养老。与普通旅游的走马观花、行色匆匆不同，选择“旅居养老”的老人一般会在一个地方住上十天半个月甚至数月，慢游细品，既健康养生、又开阔视野。



评委阵容



●赵曼 中南财经政法大学公共管理学院教授、博导湖北省养老机构协会会长

●刘富道 著名作家原湖北省作家协会副主席

●蒋方 湖北大学文学院教授、楚文化学者

●李波 中南财经政法大学公共管理学院教授、博导湖北省养老机构协会秘书长

●赵立新 江汉大学法学院副院长、教授

●郝建新 湖北省药膳食疗研究会会长

●尹日新 湖北省中医学院教授

●高光岩 著名老中医

●李明阳 武汉市养老服务产业协会常务副会长

●董淑健 楚天都市报首席策划原湖北乡村旅游协会秘书长

（以上为部分评委名单）



报名通道



组委会报名热线：

027-88567158/88567159

资料提交至QQ：

731718779@qq.com

现场报名：湖北省养老机构协会武汉市养老服务产业协会





