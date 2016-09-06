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第18版 跑腿
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图文：华农三岗亭前移 居民忧出
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市民之声
18
跑腿
2016.9.6 星期二
市民之声
楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
江夏区潘女士：我住在藏龙岛杨桥湖大道和苗栗路交叉口的保利清能西海岸小区。最近一个月，我们家水龙头出来的自来水，经常带有许多泥渣，呈黄色，不知道是什么原因，对水质很担心。
江夏自来水公司：经现场检测，该公司到小区的自来水水质达标，应是小区内部管网的问题。在工作人员的指导下，物业公司已对水箱等设备进行清洗，并对管网进行检修，目前居民家用水已恢复正常。
江汉区王先生：昨天晚上下夜班，在循礼门乘坐公交车回家，发现刚换上的798路和508路通宵公交的线路牌贴反了，影响乘客看站牌。
武汉市公交管理办：已通知工作人员到现场查看，若贴反了会立即修正。
楚天都市报记者揭明玥