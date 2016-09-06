查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 跑腿 ·广告 ·图文：华农三岗亭前移 居民忧出行不便 ·李晓雨 你的家人在找你 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告 · 图文：华农三岗亭前移 居民忧出 · 李晓雨 你的家人在找你 · 市民之声 18 跑腿 2016.9.6 星期二 市民之声 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。

江夏区潘女士：我住在藏龙岛杨桥湖大道和苗栗路交叉口的保利清能西海岸小区。最近一个月，我们家水龙头出来的自来水，经常带有许多泥渣，呈黄色，不知道是什么原因，对水质很担心。

江夏自来水公司：经现场检测，该公司到小区的自来水水质达标，应是小区内部管网的问题。在工作人员的指导下，物业公司已对水箱等设备进行清洗，并对管网进行检修，目前居民家用水已恢复正常。

江汉区王先生：昨天晚上下夜班，在循礼门乘坐公交车回家，发现刚换上的798路和508路通宵公交的线路牌贴反了，影响乘客看站牌。

武汉市公交管理办：已通知工作人员到现场查看，若贴反了会立即修正。

楚天都市报记者揭明玥





