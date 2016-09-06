查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·六旬偏瘫爹爹不慎摔跤险些丧命 ·患乳腺脓肿男子胸部变大 ·广告：动向新闻 ·一半患儿无需到大医院看病 ·图文：海量小伙吃榴莲后被1瓶啤酒放倒 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 六旬偏瘫爹爹不慎摔跤险些丧命 · 患乳腺脓肿男子胸部变大 · 广告：动向新闻 · 一半患儿无需到大医院看病 · 图文：海量小伙吃榴莲后被1瓶啤 17 健康 2016.9.6 星期二 图文：海量小伙吃榴莲后被1瓶啤酒放倒 医生提醒：食用榴莲后最好8小时内不要喝酒 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员汤文娇 李俊平）平时每次喝一斤白酒都不醉，26岁的壮小伙张珂（化名）日前喝了一瓶啤酒就出现心慌、头晕、呕吐、站立不稳等醉酒症状，被送到医院解酒。经医生问诊才知，原来张珂喝啤酒前吃了很多榴莲。

26岁的张珂家住汉口，身高180厘米的他酒量很大，平时可以一次性喝一斤白酒或者十来瓶啤酒，被朋友们誉为“海量”。日前，爱吃榴莲的他晚饭后一口气吃完半个榴莲，之后被朋友们约出去吃夜宵喝啤酒。谁知当晚他只喝了一瓶啤酒，居然就出现了醉酒症状，对此朋友们非常费解，出于担心，迅速将其送至武汉市汉口医院。医生接诊后询问得知其饮酒前进食较多榴莲，诊断是因此导致了他“一瓶就倒”。经对症处理，张珂情况良好，已经回家。

武汉市汉口医院内分泌科胡淑芳主任解释，人体内的乙醛脱氢酶，对清理酒精毒素至关重要。而榴莲中含有的硫成分，可使人体内的乙醛脱氢酶活性大大减弱。市民如果吃了榴莲后喝酒，因人体对酒精的代谢受到影响，就容易醉酒。她提醒市民，食用榴莲后最好8小时内不要喝酒，同时避免海鲜、牛奶等易上火食物，以免出现消化道不适。





