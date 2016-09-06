查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·六旬偏瘫爹爹不慎摔跤险些丧命 ·患乳腺脓肿男子胸部变大 ·广告：动向新闻 ·一半患儿无需到大医院看病 ·图文：海量小伙吃榴莲后被1瓶啤酒放倒 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 六旬偏瘫爹爹不慎摔跤险些丧命 · 患乳腺脓肿男子胸部变大 · 广告：动向新闻 · 一半患儿无需到大医院看病 · 图文：海量小伙吃榴莲后被1瓶啤 17 健康 2016.9.6 星期二 伢病了就往大医院送？武汉市儿童医院就诊数据显示 一半患儿无需到大医院看病 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员王琛 张璟祎）近日，第二届长江儿科医学发展论坛在武汉举行。针对患儿扎堆到大医院看病，导致就医难的问题，与会专家指出，这些患儿中一半都无需到大医院看病，儿科分级诊疗亟待推行。

在武汉的三甲医院，每天都能看到焦急带着孩子来看病的家长，很多人凌晨时分就开始排队挂号。楚天都市报记者在采访中了解到，近年我省患儿的就诊量每年以10%的比例上升，随着全面二孩政策的放开，就诊患儿人数更是明显增加，患儿排队等候时间长、住院没床位等问题在各大医院儿科也依然存在。数据显示，前往大医院就诊的患儿，接近七成所患病为感冒、发热、腹泻等常见病，仅有三成左右是疑难杂症。

武汉市儿童医院医务处主任陈占峰介绍，一方面是儿科医生人数缺乏，另一方面也与分级诊疗未能真正实现有关。按照分级诊疗的合理构成比，基层医疗机构应解决80％的常见病，三级综合或专科医院的专科医师解决20％的疑难杂症。呼吸系统、消化系统等儿童发病率排前5名的常见疾病，很多是不需要到大医院就诊的。他们医院接治的患儿中至少有50%的人可以在家观察或者去社区医院解决，没必要到大医院来挤。

陈占峰说，以发烧为例，如果孩子精神状态好，低烧在38.5℃以下，可以多喝开水，在家采取物理降温；超过3天依然发烧，可以到社区医院拍胸片或者查血，判断是否有病毒细菌的感染，如果感染不严重，可以采取药物等方式治疗，5-7天逐渐好转就用不着去大医院。

他认为，儿科分级诊疗推行困难，跟家长的就医习惯和基层医院的救治能力都有关。专家建议，应在提升基层医疗机构儿科建设的基础上，完善儿科基层首诊制度，尽可能引导家长在孩子患常见病时，首选到基层医疗机构看病。





