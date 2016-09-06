查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·广告：动向新闻 ·图文：迎新意外惊喜 武大秋季赏樱 ·图文：大学生下乡体验当“牛倌” ·父亲的背影红在开学季 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 图文：迎新意外惊喜 武大秋季赏 · 图文：大学生下乡体验当“牛倌” · 父亲的背影红在开学季 16 教育 2016.9.6 星期二 父亲的背影红在开学季 学生晒照引跟帖“变得坚毅” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣 通讯员黄敏）开学季里，武汉生物工程学院计算机与信息工程系在网上发起“晒背影”活动。昨日，该系晒出了多组家长送孩子上学的照片，厚重如山的亲情背影，引来千余名网友纷纷跟帖。

新生谭青山目送父亲登上返程汽车那一刻，愕然发现父亲已生白发，后背也有些佝偻。刹那间，谭青山的心被塞得满满的，“从父亲的背影里，我看到生活的艰辛与酸楚。从现在开始，已经长大成人的我，要为父亲分担一份肩上的责任。”

网友“骆云龙”是一名大二生，他感慨道，“今天行走在学校里，看到背着行囊的身影，就想到我的父亲。父亲送我来上学时，也是背着那么宽大的行李包，他说不重所以不让我背，一直送我到寝室。我让他歇歇，他说不累，非要把寝室打扫得干干净净才放心回去。”骆云龙说每每想起父亲的背影，内心就会变得坚毅。

大三学生王佩说，“父亲当年送我来学校的背影，随着岁月的流逝，越来越清晰，越来越深沉。”





