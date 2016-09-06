查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·广告：动向新闻 ·图文：迎新意外惊喜 武大秋季赏樱 ·图文：大学生下乡体验当“牛倌” ·父亲的背影红在开学季 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 图文：迎新意外惊喜 武大秋季赏 · 图文：大学生下乡体验当“牛倌” · 父亲的背影红在开学季 16 教育 2016.9.6 星期二 图文：迎新意外惊喜 武大秋季赏樱 与修葺一新的老斋舍交相辉映 楚天都市报讯 图为：老斋舍旁的樱花再度开放



楚天都市报记者周治涛 通讯员吴江龙 摄影：楚天都市报记者黄士峰



今日起，武汉大学校园正式迎接新生报到。记者昨日探访发现，位于樱花大道两侧的部分樱花，在秋日里反季节开放；已经修葺一新的老斋舍，在樱花的掩映下熠熠生辉。



樱花秋季开放引新生围观



昨日下午，不少提前抵达的武大新生，都在校园内围观一份意外的惊喜：樱花大道的老斋舍路段，楼前的部分樱花竟然在秋季绽放。

老斋舍三楼宿舍，刚搬完行李的博士新生程梦瑶，推窗赫然发现窗外除盛开的紫薇花，还有不少白色樱花，忍不住拍照分享到网上。

正常情况下，武大樱花是在每年三月下旬开始盛放。但记者昨在樱花大道上看到，老斋舍门口十几棵樱花树都在秋季开花。

校方园林与环卫服务中心主任黄德明介绍，已经注意到今年樱花反季节开放，过去也曾有过樱花九、十月份开放，多是老树，但是开花的数量很少。今年8月份的降温和近期升温，让樱花提前休眠后萌发开放，“对师生而言，九月赏樱花也算是一道奇特景观了，但这种现象会加速樱树衰老”。



老斋舍修缮后WIFI全覆盖



与秋季赏樱同样带来惊喜的，还有校园内国家级重点文物建筑——老斋舍大楼修缮完毕。记者走进老斋舍学生宿舍看到，每层宿舍门口的门牌，都保留了此前以《千字文》命名的斋舍名，寝室号码和工作室都在木板上用繁体中文数字标注。

承担此次修缮施工的奚经理介绍，依据历史图片和资料，基本复原了上世纪四五十年代的旧貌，同时采用了许多现代科技元素，比如，宿舍走道的墙壁文革期间涂抹成了深红色，此次经过高温处理后抛光，重现了红砖墙的原色，宿舍内都植入智能用电系统，配装中央空调避免外挂空调机箱，大楼WIFI全覆盖，通信信号明显增强。

老斋舍文物保护管理室称，目前大楼内有宿舍480间，可容纳学生近千人，今年首批入住的都是学校的博士生。

该校化学专业的学生刘越，是硕博连读的博士生。昨日，他搬进新宿舍后，看到除了宿舍走道地板复古，连宿舍配备的椅子、衣柜、书桌等，也都是实木仿古的设计，连连感叹：“仿佛穿越到了民国，住进这样的宿舍很有一种历史厚重感。”





