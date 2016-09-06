查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·武汉至上海最快4小时12分可到 ·动车变高铁 武汉到济南票价大涨 ·图文：江城最大违法广告牌昨拆除 ·图文：地铁值班员手绘导乘图赠学子 ·高端酒忙提价中低端搞促销 ·森林大道改造工程最难标段开工 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 武汉至上海最快4小时12分可到 · 动车变高铁 武汉到济南票价大涨 · 图文：江城最大违法广告牌昨拆除 · 图文：地铁值班员手绘导乘图赠学 · 高端酒忙提价中低端搞促销 · 森林大道改造工程最难标段开工 14 经济 2016.9.6 星期二 森林大道改造工程最难标段开工 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者林永俊 通讯员李煜 周俊）记者昨日获悉，光谷地区森林大道（三环线—武鄂高速）改造工程2标段开工，全长4910米。据悉，该标段因下穿武九铁路、武黄城铁，被称为最难标段。

森林大道是连接武昌、光谷、葛店、鄂州间的一条重要交通干道和景观大道。此次改造起于三环线，止于武鄂高速，全长18.39公里，共分3个标段，道路全线将拓宽至双向6车道，设计时速60公里，沿线种植景观带。

施工方中建三局一公司负责人介绍，此次开工的2标段，起于武汉外环线，止于武黄城铁附近，全长4910米。该工程需下穿武九铁路和武黄城铁，尤其是需新建下穿武九铁路涵洞。同时，根据武汉绿道系统建设规划，森林大道也是武汉又一条城市绿道。





