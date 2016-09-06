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第14版 经济
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武汉至上海最快4小时12分可到
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动车变高铁 武汉到济南票价大涨
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高端酒忙提价中低端搞促销
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森林大道改造工程最难标段开工
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经济
2016.9.6 星期二
中秋来临白酒市场复苏
高端酒忙提价中低端搞促销
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲 实习生程雪）中秋节临近，白酒市场的销量也看涨，不同价位市场表现两重天。记者发现，茅台、五粮液等高端白酒节前纷纷喊涨，而中低端白酒则促销抢市场。
昨日，记者在武昌水果湖、丁字桥附近的几家大型超市中看到，白酒柜台的中秋促销活动正在进行，一些中低端品牌推出“买酒砸金蛋”“满300减50”等优惠。记者发现，大多白酒品牌都在做促销，最低的还有五折优惠。然而，高端白酒市场则涨声一片。在中北路一家烟酒专卖店里，53度飞天茅台的价格1280元，比2个月前上涨近200元。该店老板表示，最近一个月内批发价涨了一百多，零售价也涨了，而且现在货源紧张，中秋节可能还会涨。记者询问几家酒类专卖店发现，52度五粮液的售价为829元至900元不等，也较之前上涨了100元左右。
酒类营销人士介绍，白酒市场呈现复苏趋势，高端白酒是高端消费驱动价格上涨，中低端白酒促销则是为了最大程度抢占中秋节旺季市场。