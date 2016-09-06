武汉至上海最快4小时12分可到动车变高铁 武汉到济南票价大涨图文：江城最大违法广告牌昨拆除图文：地铁值班员手绘导乘图赠学子高端酒忙提价中低端搞促销森林大道改造工程最难标段开工
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 第14版 经济
·武汉至上海最快4小时12分可到
·动车变高铁 武汉到济南票价大涨
·图文：江城最大违法广告牌昨拆除
·图文：地铁值班员手绘导乘图赠学子
·高端酒忙提价中低端搞促销
·森林大道改造工程最难标段开工
楚天都市报电子版
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14 经济 2016.9.6 星期二
动车变高铁 武汉到济南票价大涨
铁路方面称调图后会提速缩短时间
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 实习生甘芸 柯焕焕）郑徐高铁开通运营后，铁路部门对部分线路作出调整。多名旅客昨日称，调图后武汉至济南的高铁票价，较此前上涨50%。
    记者查询12306网站发现，10日后由武汉开往济南的多趟高铁，票价大幅度提高，而运行时间变化不大。武汉铁路方面人士称，调整后武汉到济南的高铁票价确实上涨了。因此前走合武线，票价依据是时速250公里的动车票价。而10日起，郑徐线开通后，改走时速350公里的高铁线路，票价自然要贵一些。比如G258次，此前路线为武汉、麻城北、六安、合肥、徐州东、枣庄、济南。历时5小时20分，一等座567.5元，二等座367.5元。调图后线路为武汉、信阳东、漯河西、郑州东、徐州东、济南。历时5小时5分，一等座852.5元，二等座525.5元。一等座价格上涨50.2%，二等座上涨43%。
    后期，郑徐高铁上的高铁列车会提速，同时加开大站快车，武汉到济南的时间会压缩到4小时左右。


   