查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·武汉至上海最快4小时12分可到 ·动车变高铁 武汉到济南票价大涨 ·图文：江城最大违法广告牌昨拆除 ·图文：地铁值班员手绘导乘图赠学子 ·高端酒忙提价中低端搞促销 ·森林大道改造工程最难标段开工 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 武汉至上海最快4小时12分可到 · 动车变高铁 武汉到济南票价大涨 · 图文：江城最大违法广告牌昨拆除 · 图文：地铁值班员手绘导乘图赠学 · 高端酒忙提价中低端搞促销 · 森林大道改造工程最难标段开工 14 经济 2016.9.6 星期二 全线首开高铁大站车 行程缩短半小时 武汉至上海最快4小时12分可到 楚天都市报讯 楚天都市报讯 (记者胡勇谋 实习生柯焕焕 甘芸)往返汉沪两地的高铁迎来好消息，本月10日起，武汉与上海之间将首次开行高铁大站车，最快一趟高铁车次只要4小时12分，将两地间的旅行时间缩短半个小时。武汉上海两地由此迈入“4小时交通圈”。

记者查询12306网站发现，之前，武汉开往上海的高铁动车组，大多需要五六个小时行程，其中最快一趟为武汉站开往上海虹桥的G600次，经停六安、合肥南、南京南、无锡东、苏州北、昆山南，全程4小时43分。而从10日开始，G600次发车时间不变，但仅经停合肥南、南京南两个大站，全程4小时12分，较之前缩短31分钟。

上海到武汉也出现高铁大站车。10日起，上海虹桥开往汉口站的最快一趟高铁动车组为G598次，仅停靠南京南、合肥南，全程4小时20分。而10日之前G598次经停苏州北、常州北、镇江南、南京南、合肥南、六安，全程需5小时。在到达时间不变的情况下，提速40分钟。





