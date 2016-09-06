武汉至上海最快4小时12分可到动车变高铁 武汉到济南票价大涨图文：江城最大违法广告牌昨拆除图文：地铁值班员手绘导乘图赠学子高端酒忙提价中低端搞促销森林大道改造工程最难标段开工
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 第14版 经济
·武汉至上海最快4小时12分可到
·动车变高铁 武汉到济南票价大涨
·图文：江城最大违法广告牌昨拆除
·图文：地铁值班员手绘导乘图赠学子
·高端酒忙提价中低端搞促销
·森林大道改造工程最难标段开工
楚天都市报电子版
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14 经济 2016.9.6 星期二
全线首开高铁大站车 行程缩短半小时
武汉至上海最快4小时12分可到
    楚天都市报讯 楚天都市报讯 (记者胡勇谋 实习生柯焕焕 甘芸)往返汉沪两地的高铁迎来好消息，本月10日起，武汉与上海之间将首次开行高铁大站车，最快一趟高铁车次只要4小时12分，将两地间的旅行时间缩短半个小时。武汉上海两地由此迈入“4小时交通圈”。
    记者查询12306网站发现，之前，武汉开往上海的高铁动车组，大多需要五六个小时行程，其中最快一趟为武汉站开往上海虹桥的G600次，经停六安、合肥南、南京南、无锡东、苏州北、昆山南，全程4小时43分。而从10日开始，G600次发车时间不变，但仅经停合肥南、南京南两个大站，全程4小时12分，较之前缩短31分钟。
    上海到武汉也出现高铁大站车。10日起，上海虹桥开往汉口站的最快一趟高铁动车组为G598次，仅停靠南京南、合肥南，全程4小时20分。而10日之前G598次经停苏州北、常州北、镇江南、南京南、合肥南、六安，全程需5小时。在到达时间不变的情况下，提速40分钟。


 