查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 法治 ·新汉阳有风来——武汉地产大咖纵论汉阳楼市投资新机遇 ·打造浸没式情绪发布会 唤醒陪伴的力量 ·“老赖”不能买机票回国只得交钱 ·图文：身背违法记录316条 ·3小时查获10吨违规泔水 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 新汉阳有风来——武汉地产大咖纵 · 打造浸没式情绪发布会 唤醒陪伴 · “老赖”不能买机票回国只得交钱 · 图文：身背违法记录316条 · 3小时查获10吨违规泔水 12 法治 2016.9.6 星期二 汉口商圈设17个泔水检查点 3小时查获10吨违规泔水 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员张浩 王凯）4日晚，江汉区城管与交管联合在辖区商圈餐馆密集区和进出城路段，设立17个泔水检查点，现场查获38辆违规收集和运输泔水车辆，查扣泔水近10吨。

当晚8时20分左右，一辆装着疑似泔水桶的农用三轮车向检查点开来，执法人员当场将其拦下。经询问，司机刘某家住黄陂，像往常一样准备到汉口新华家园附近的几家餐饮店和一家企业食堂收潲水。面对执法人员，刘某辩称：“我拖点泔水只用来喂猪，不知道这是违法行为。”

与此同时，马路对面的检查点又驶来一辆装着几个泔水桶的农用三轮车，被执法队员逮个正着。短短15分钟内，先后有3台准备进市区拉泔水的车辆被执法队员拦下，均是打算从市区拉着泔水回黄陂喂猪的养猪户。由于这几辆车都还未收泔水，执法队员进行法规宣传后劝返。

9点10分左右，一辆满身污秽的农用三轮车拖运着6桶泔水，下三环线后准备开往市内方向被执法人员拦下。检查发现，6个大桶中有几个已经装着满满的泔水。经询问，货车司机周某刚从周边的宜家荟聚广场内六七家餐饮店收了泔水，打算再去三阳路和六渡桥的餐饮店收豆渣喂猪。执法人员现场依法暂扣了其车辆，并要求其次日到执法大队接受处罚。

截至昨日凌晨零时，江汉区城管委在设立的17个检查点，查获违规运输泔水的车辆38辆，没收餐厨废弃物近10吨，对其中9台车辆进行了暂扣，并要求当事人到执法部门接受相关处罚。

昨日上午，3家餐饮单位因无人上门收泔水，而找到江汉区城管委要求签订泔水回收协议。江汉区城管委相关负责人说，这是查处违法收集运输泔水行动带来的倒逼效应。





