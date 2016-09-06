查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 法治 ·新汉阳有风来——武汉地产大咖纵论汉阳楼市投资新机遇 ·打造浸没式情绪发布会 唤醒陪伴的力量 ·“老赖”不能买机票回国只得交钱 ·图文：身背违法记录316条 ·3小时查获10吨违规泔水 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 新汉阳有风来——武汉地产大咖纵 · 打造浸没式情绪发布会 唤醒陪伴 · “老赖”不能买机票回国只得交钱 · 图文：身背违法记录316条 · 3小时查获10吨违规泔水 12 法治 2016.9.6 星期二 违停轿车原来是违法大户 图文：身背违法记录316条 楚天都市报讯 图为：多次违法、几年未检的小车被拖走（读者供图）



楚天都市报讯（记者刘闪 曲严 通讯员钱小军）昨日，一辆黑色轿车违停妨碍了一家单位的车辆进出，交警接到报警后赶来处理，一查这辆车竟是违法大户，身背违法记录多达316条。交警召来拖车将该车拖走。

此事发生在武汉市财政局门口。江岸区交通大队民警介绍，这辆轿车有316条违法记录未处理，主要是违停行为，共罚202分，罚款达到26610元。此外，该车2011年后未进行过年检，目前已暂扣该车，并通知车主接受进一步处理。





