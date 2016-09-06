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第12版 法治
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·“老赖”不能买机票回国只得交钱
·图文：身背违法记录316条
·3小时查获10吨违规泔水
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新汉阳有风来——武汉地产大咖纵
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打造浸没式情绪发布会 唤醒陪伴
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“老赖”不能买机票回国只得交钱
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图文：身背违法记录316条
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3小时查获10吨违规泔水
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法治
2016.9.6 星期二
违停轿车原来是违法大户
图文：身背违法记录316条
楚天都市报讯 图为：多次违法、几年未检的小车被拖走（读者供图）
楚天都市报讯（记者刘闪 曲严 通讯员钱小军）昨日，一辆黑色轿车违停妨碍了一家单位的车辆进出，交警接到报警后赶来处理，一查这辆车竟是违法大户，身背违法记录多达316条。交警召来拖车将该车拖走。
此事发生在武汉市财政局门口。江岸区交通大队民警介绍，这辆轿车有316条违法记录未处理，主要是违停行为，共罚202分，罚款达到26610元。此外，该车2011年后未进行过年检，目前已暂扣该车，并通知车主接受进一步处理。