新汉阳有风来——武汉地产大咖纵论汉阳楼市投资新机遇打造浸没式情绪发布会 唤醒陪伴的力量“老赖”不能买机票回国只得交钱图文：身背违法记录316条3小时查获10吨违规泔水
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第12版 法治
·新汉阳有风来——武汉地产大咖纵论汉阳楼市投资新机遇
·打造浸没式情绪发布会 唤醒陪伴的力量
·“老赖”不能买机票回国只得交钱
·图文：身背违法记录316条
·3小时查获10吨违规泔水
楚天都市报电子版
----  
 
12 法治 2016.9.6 星期二
违停轿车原来是违法大户
图文：身背违法记录316条
    楚天都市报讯 图为：多次违法、几年未检的小车被拖走（读者供图）

    楚天都市报讯（记者刘闪 曲严 通讯员钱小军）昨日，一辆黑色轿车违停妨碍了一家单位的车辆进出，交警接到报警后赶来处理，一查这辆车竟是违法大户，身背违法记录多达316条。交警召来拖车将该车拖走。
    此事发生在武汉市财政局门口。江岸区交通大队民警介绍，这辆轿车有316条违法记录未处理，主要是违停行为，共罚202分，罚款达到26610元。此外，该车2011年后未进行过年检，目前已暂扣该车，并通知车主接受进一步处理。


   