查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 法治 ·新汉阳有风来——武汉地产大咖纵论汉阳楼市投资新机遇 ·打造浸没式情绪发布会 唤醒陪伴的力量 ·“老赖”不能买机票回国只得交钱 ·图文：身背违法记录316条 ·3小时查获10吨违规泔水 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 新汉阳有风来——武汉地产大咖纵 · 打造浸没式情绪发布会 唤醒陪伴 · “老赖”不能买机票回国只得交钱 · 图文：身背违法记录316条 · 3小时查获10吨违规泔水 12 法治 2016.9.6 星期二 教练车撞伤人拒绝赔偿 法院将驾校法人代表列入惩戒名单 “老赖”不能买机票回国只得交钱 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者聂丽娟 余皓 通讯员史文君 熊斌 胡锐 实习生项婧雯）江夏一驾校教员开车发生交通事故，将女子撞成二级伤残，教练车主以及关联两驾校被判连带赔偿100万元，后三方均相互推卸责任拒绝赔偿。法官获知其中一驾校的法人代表在国外旅游，果断将其录入失信被执行人名单库，对其实施信用惩戒。此人眼看买不到回国机票无法回国，老老实实委托员工将35万元剩余执行款交到法院。昨日，江夏法院对媒体公布此次惩戒失信人的执行案例。

江夏男子唐某，将自己名下的汽车挂靠在洪山一驾校。唐某随后聘请张某担任教员。2014年6月20日，张某驾驶唐某的教练车，途经星光大道与黄家湖大道路口时，不仅未减速慢行反而超车，导致两车相撞，将对面车上一女子朱某撞成2级伤残。交警下达事故责任书，教员张某负全责。

唐某名下的汽车曾挂靠在洪山一驾校，虽案发时与该驾校解除了挂靠关系，但该驾校未与唐某办理车辆变更手续，因此该洪山驾校也被列为被告。另外，唐某现今挂靠的黄陂另外一驾校，被列为此案第三被告。

此案2015年2月在江夏法院开庭，后经武汉中院二审，判决车主唐某赔偿伤者朱某100余万元，法院判令该洪山驾校和黄陂驾校均在此案中承担连带责任。

此案执行中，唐某以及两驾校相互推卸责任拒不履行。2016年3月，江夏法院依法查封了被执行人唐某名下的位于武昌的房产一套，市值65万元。但此案仍有约35万元赔偿款未执行到位。后法院执行过程中意外获知消息，该洪山驾校法定代表人王某某即将结束国外旅行准备回国，法官当即将王某某录入失信被执行人名单库，对其实施信用惩戒。

6月底，王某某准备购买机票回国时受阻，这才知道自己驾校出事了，自己上了“黑榜”，被限制坐飞机等高消费，第二日便委托员工到江夏法院交清了35万元执行款。



武汉法院两年司法拘留387名“老赖”



昨日，武汉中院公布了多起强制执行典型案例。2014年至今，全市法院共计司法拘留387名“老赖”，将391人移送公安机关协助追抓，以涉嫌拒执罪移送侦查34人（其中16人被处刑罚），罚款90余万元。

●被执行人谭某欠债不还，案发后将所购车辆给于前妻李某使用，意欲隐匿财产。今年8月，执行法官扣押车辆时，遭遇李某抗拒并恶意驾车冲撞法官。江岸区法院对李某拘留15天，罚款8万元；被执行人谭某在李某拘留期间将所有债务全部履行完毕。

●被执行人魏某拖欠1万余元房租，百般拖延。今年4月，江岸区法院将其司法拘留。魏某当即通知亲属，火速筹款还债。

●被执行人郭某借钱不还，欠下高某本息共计70余万元，且长期居无定所，拒不配合法院传唤。今年8月，被纳入信用“黑名单”的郭某，因无法承接工程被迫现身，江夏区法院执行法官将其司法拘留。郭某联系其承揽加工模板的甲方，希望以所欠工程款偿债。在法院协调下，三方于9月1日签订了债权转让协议，承诺年底前全额兑现债权。



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根据最高人民法院公布的《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，具有以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行等6种情形之一的被执行人将被纳入失信被执行人名单，除在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到限制外，还不得乘坐飞机、列车软卧等。





