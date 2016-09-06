查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 法治 ·新汉阳有风来——武汉地产大咖纵论汉阳楼市投资新机遇 ·打造浸没式情绪发布会 唤醒陪伴的力量 ·“老赖”不能买机票回国只得交钱 ·图文：身背违法记录316条 ·3小时查获10吨违规泔水 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 新汉阳有风来——武汉地产大咖纵 · 打造浸没式情绪发布会 唤醒陪伴 · “老赖”不能买机票回国只得交钱 · 图文：身背违法记录316条 · 3小时查获10吨违规泔水 12 法治 2016.9.6 星期二 打造浸没式情绪发布会 唤醒陪伴的力量 楚天都市报讯 9月3日，在403国际艺术中心，武汉东原地产打造了一场“浸没式情绪发布会”，用情怀唤醒了全武汉陪伴的情绪。“浸没式剧场表演”，即让所有观众都坐在表演空间内，身临故事之中。为了让这场戏更贴近生活，东原随机采访了100组家庭，联合32位儿童专家、12位绘本大师，共同打造《就这样长大》互动绘本作为陪伴工具。发布会上，武汉东原地产营销总监，也是《就这样长大》主编——刘依女士，阐述出版绘本的初衷。

东原自2012年提出将孩子正式作为社区服务对象，并创建“童梦童享”社区成长系统。如今，童梦童享2.0全新升级，领先的儿童设施、安全配置，更致力于用软性服务增加孩子在社区里的成长趣味性。而《就这样长大》绘本，正是为了践行童梦童享2.0。

据刘总介绍，绘本只是第一步，琴台世纪大剧、小电影将在10月、11月陆续上映，并邀请东原业主全程参与。而东原刚刚在白沙洲摘得的百万方大盘，未来也将全面落地童梦童享2.0。

2016年，东原地产发布的中期战略目标中提出，将在未来3年内冲击300亿规模，升级重点区域公司的土地储备。东原正将目标放得更长远，为实现300亿目标备足粮草，为稳居房企第二梯队打下坚实基础。





