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第12版 法治
·新汉阳有风来——武汉地产大咖纵论汉阳楼市投资新机遇
·打造浸没式情绪发布会 唤醒陪伴的力量
·“老赖”不能买机票回国只得交钱
·图文：身背违法记录316条
·3小时查获10吨违规泔水
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新汉阳有风来——武汉地产大咖纵
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打造浸没式情绪发布会 唤醒陪伴
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“老赖”不能买机票回国只得交钱
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图文：身背违法记录316条
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3小时查获10吨违规泔水
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法治
2016.9.6 星期二
打造浸没式情绪发布会 唤醒陪伴的力量
楚天都市报讯 9月3日，在403国际艺术中心，武汉东原地产打造了一场“浸没式情绪发布会”，用情怀唤醒了全武汉陪伴的情绪。“浸没式剧场表演”，即让所有观众都坐在表演空间内，身临故事之中。为了让这场戏更贴近生活，东原随机采访了100组家庭，联合32位儿童专家、12位绘本大师，共同打造《就这样长大》互动绘本作为陪伴工具。发布会上，武汉东原地产营销总监，也是《就这样长大》主编——刘依女士，阐述出版绘本的初衷。
东原自2012年提出将孩子正式作为社区服务对象，并创建“童梦童享”社区成长系统。如今，童梦童享2.0全新升级，领先的儿童设施、安全配置，更致力于用软性服务增加孩子在社区里的成长趣味性。而《就这样长大》绘本，正是为了践行童梦童享2.0。
据刘总介绍，绘本只是第一步，琴台世纪大剧、小电影将在10月、11月陆续上映，并邀请东原业主全程参与。而东原刚刚在白沙洲摘得的百万方大盘，未来也将全面落地童梦童享2.0。
2016年，东原地产发布的中期战略目标中提出，将在未来3年内冲击300亿规模，升级重点区域公司的土地储备。东原正将目标放得更长远，为实现300亿目标备足粮草，为稳居房企第二梯队打下坚实基础。