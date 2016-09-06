查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 法治 ·新汉阳有风来——武汉地产大咖纵论汉阳楼市投资新机遇 ·打造浸没式情绪发布会 唤醒陪伴的力量 ·“老赖”不能买机票回国只得交钱 ·图文：身背违法记录316条 ·3小时查获10吨违规泔水 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 新汉阳有风来——武汉地产大咖纵 · 打造浸没式情绪发布会 唤醒陪伴 · “老赖”不能买机票回国只得交钱 · 图文：身背违法记录316条 · 3小时查获10吨违规泔水 12 法治 2016.9.6 星期二 新汉阳有风来——武汉地产大咖纵论汉阳楼市投资新机遇 楚天都市报讯 9月4日，“听，新汉阳有风来——汉阳区域价值论坛”在经开永旺举行。中国管理科学研究院武汉分院交通所所长胡润洲、湖北房地产经济学会专家委员殷跃建、克而瑞武汉总经理吴洋等行业专家分别从交通、经济及大数据三方面就汉阳未来发展趋势及热点进行了深入探讨。



大汉阳绿色交通崛起



4条地铁+12条有轨电车，快速路和绿色出行的规划让汉阳潜力无限。专家认为当前武汉的住宅价格再有很大上涨升值空间已几无可能，而以LOFT公寓为代表多功能房产或将成为未来投资新宠。以碧桂园泰富城为例，5.2米的层高，业主可享受灵活多变的空间组合，在汉阳极为稀缺。



人均GDP武汉领先 汉阳价值回归恰逢其时



经开永旺旁地铁6号线（建设中），再加上周边数十家世界百强企业，这些大型企业带来的就业人口将为碧桂园泰富城的投资回报提供巨大的需求支撑。金银潭永旺开业后周边租金平均上涨约为13%，而泰富城旁的经开永旺体量几乎是金银潭永旺店的2倍，其周末日均客流量可达7-10万人次。





