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 第10版 现场
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楚天都市报电子版
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10 现场 2016.9.6 星期二
货车带倒电缆堵路后逃逸
虾馆员工搬凳示警疏导数十车辆绕行
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军）前晚，武昌区秦园东路上，一辆超高货车带倒多根电缆线后逃逸，致交通受阻。附近虾馆两名员工搬来板凳，设置交通警示标志，还疏导了数十辆大车绕行。
    前晚11时50分，楚天都市报记者赶到现场看到，电缆线团横跨整个路面，被两部木梯支撑在离地约4米的空中。路边一根电线杆已倾斜，两名电信工作人员在现场值守。
    一名工人介绍，他们晚11时到场查看发现，这些电缆既有电信的，也有其他运营商的，可能还有供电部门的电缆。他们暂时用梯子将电缆支撑到较高位置，方便车辆通行，下一步等设备到位再进行处置。
    目击者严女士表示，当晚10时许，一辆从团结大道方向驶来的大货车，将电缆线带倒后逃离现场。当时，电缆线距地面只有1米多高，很多车辆都无法通过。附近一家虾馆的员工搬来多个凳子，在路上设置了交通警示标志，还指挥大车绕行。
    虾馆保安负责人高先生介绍，他看到一辆深红色大货车带倒了电缆，他连忙大声提醒，但司机停车看了看后开车离开，他立即报警。因电缆高度很低，大车无法通过，他和同事张先生在现场指挥大车避开。在约1个小时内，他们疏导了数十辆车绕行。
    目前，交管部门正在追查肇事货车。


   