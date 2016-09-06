查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 现场 ·广告 ·图文：糊涂妈妈加班忙晕了周末送儿子到幼儿园 ·两人各丢2万元 双双完璧归赵 ·广告：动向新闻 ·虾馆员工搬凳示警疏导数十车辆绕行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告 · 图文：糊涂妈妈加班忙晕了周末送 · 两人各丢2万元 双双完璧归赵 · 广告：动向新闻 · 虾馆员工搬凳示警疏导数十车辆绕 10 现场 2016.9.6 星期二 货车带倒电缆堵路后逃逸 虾馆员工搬凳示警疏导数十车辆绕行 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军）前晚，武昌区秦园东路上，一辆超高货车带倒多根电缆线后逃逸，致交通受阻。附近虾馆两名员工搬来板凳，设置交通警示标志，还疏导了数十辆大车绕行。

前晚11时50分，楚天都市报记者赶到现场看到，电缆线团横跨整个路面，被两部木梯支撑在离地约4米的空中。路边一根电线杆已倾斜，两名电信工作人员在现场值守。

一名工人介绍，他们晚11时到场查看发现，这些电缆既有电信的，也有其他运营商的，可能还有供电部门的电缆。他们暂时用梯子将电缆支撑到较高位置，方便车辆通行，下一步等设备到位再进行处置。

目击者严女士表示，当晚10时许，一辆从团结大道方向驶来的大货车，将电缆线带倒后逃离现场。当时，电缆线距地面只有1米多高，很多车辆都无法通过。附近一家虾馆的员工搬来多个凳子，在路上设置了交通警示标志，还指挥大车绕行。

虾馆保安负责人高先生介绍，他看到一辆深红色大货车带倒了电缆，他连忙大声提醒，但司机停车看了看后开车离开，他立即报警。因电缆高度很低，大车无法通过，他和同事张先生在现场指挥大车避开。在约1个小时内，他们疏导了数十辆车绕行。

目前，交管部门正在追查肇事货车。





