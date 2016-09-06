查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 现场 ·广告 ·图文：糊涂妈妈加班忙晕了周末送儿子到幼儿园 ·两人各丢2万元 双双完璧归赵 ·广告：动向新闻 ·虾馆员工搬凳示警疏导数十车辆绕行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告 · 图文：糊涂妈妈加班忙晕了周末送 · 两人各丢2万元 双双完璧归赵 · 广告：动向新闻 · 虾馆员工搬凳示警疏导数十车辆绕 10 现场 2016.9.6 星期二 两人各丢2万元 双双完璧归赵 楚天都市报讯 食客吃完饭，将装有2万元现金的皮包落在餐馆；乘客下了车，将装有2万元的布袋忘在公交上。不过，多亏好心的餐馆老板和公交司机的帮助，二人的钱款均很快找回。前日到昨日，两个相似的暖心故事在江城先后上演。



装有2万元的皮包忘在餐馆里

好心老板妥善保管



楚天都市报讯（记者满达）和家人在烧腊店吃饭，粗心地将装有2万元的皮包忘在座位上，幸亏老板及时发现并保管。前日下午，石首人姚先生赶到店里领回失物，连夸老板王先生有副好心肠。

姚先生介绍，本月3日，他从石首开车送儿子来武汉上大学，当晚住在宝丰二路一家宾馆。前日中午，他和家人在宾馆旁一家烧腊店就餐，顺手将皮包放在了旁边座位上。吃完饭后，由妻子结账，姚先生接了一个电话走出餐馆，随后前往武昌东湖游玩。

下午2时许，姚先生才发现皮包不见了，里面还有2万元现金、身份证和多张银行卡。他心急火燎赶到了烧腊店，老板王先生一见他，连忙从柜台取出皮包：“你怎么才来。”

原来，在姚先生走后不久，王先生收拾餐桌时就发现了皮包，放到柜台代为保管。等了两个小时，都见不到人来认领，王先生想打开包，寻找证件联系失主。可一拉开包，就看到厚厚一摞钞票，他赶紧把拉链拉起来。“如果他再回不来，我就准备报警求助了。”王先生说，皮包物归原主，他也放心了。



装有2万元的布袋落在公交上

司机停车帮忙找回



楚天都市报讯（记者刘闪 曲严 通讯员李立）昨早，市民易先生带着装有2万元现金的布袋坐公交，不想却把袋子落在车上。公交司机得到信息后立即停车，帮他找回了钱款。

易先生介绍，前天他取了2万现金，准备给儿子培优缴学费。昨早8时45分左右，他把钱装在一个布袋里，在常青路民航小区上了一辆721路公交。易先生把袋子放在靠窗的座椅旁，然后睡着了，到了王家巷站后匆忙下了车。

过了10多分钟，易先生才想起袋子忘了拿，一下子慌了。他赶紧拨打公交线路服务电话，线长叶昆听说后，安慰他别着急，通过GPS系统查找，并向车上司机发去信息。

此时，这辆721路公交车已由终点调头，行至了花楼街站。司机胡彬听到信息，立即靠边停车，在车内寻找。一番询问后，他在车厢后部看到一名女乘客抱着个袋子，对方将袋子交到胡彬手上：“这是在座位上发现的。”

昨日下午2时许，易先生从胡彬手中取回了自己的袋子，经清点，里面的现金一分不少。“真是没想到，钱还能找回来，太感谢公交人员了！”易先生说。





