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楚天都市报讯（记者叶文波 通讯员黄娟）母亲加班忘记了是周末，将5岁儿子送至幼儿园。儿子发现幼儿园空荡荡的，便离园上街玩耍，引发青山民警四处搜寻。昨日，市民胡女士说起此事，仍责备自己大意糊涂。

市民胡女士的儿子小舒今年5岁，在园林路一幼儿园上学。3日上午9时许，胡女士将儿子送到幼儿园门口附近，看到儿子进去后，她就离开去上班。当时幼儿园门口没人，十分安静，她还以为在上课。

半个小时后，正在加班的胡女士接到丈夫的电话，问儿子在哪，她这才想起当天是周六，幼儿园放假。她赶紧打电话去询问，幼儿园经过寻找，发现小舒不见了，连忙报警。

青山区八大家派出所接到报警后，民警赶到幼儿园了解情况，展开“天眼”追踪，并将小舒的近期照片发到微信平台，让其他派出所、警务站协助寻找。另一路民警开上警车，带领小舒的父亲和班主任在园林路、友谊大道、和平大道等地搜寻，其他老师和亲属也被发动，纷纷来到附近的小区、商店、儿童娱乐城寻找。

一个小时过去了，各路人马均未发现有效线索，小舒的父母异常焦急。民警一边安慰他们，一边让老师打电话，逐个联系小舒同班小朋友的家长。功夫不负有心人，同学小任的外婆回复称，她正在菜市场买菜，小任和小舒被她锁在家中玩耍。民警问明住址后，火速赶到民族村小区，终于找到了小舒。

原来，妈妈离开后，小舒在幼儿园转了一圈，见到处空荡荡的，于是从大门上的一个小门钻了出去。他从钢都125街小巷穿出，上了和平大道，刚好碰到同学小任，两人一块来到了小任外婆家玩耍。

随后，胡女士闻讯赶来，激动地和儿子抱在一起。小舒的父亲连声道谢，要请民警和老师吃饭被婉谢，去商店买来一条香烟，也被民警谢绝。





