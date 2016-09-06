查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 评论 ·广告：动向新闻 ·图文：县长卖瓜式的网红多多益善 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告：动向新闻 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 图文：县长卖瓜式的网红多多益善 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告：动向新闻 · 微观点 9 评论 2016.9.6 星期二 微观点 楚天都市报讯 政府热线数量多、布局分散、缺乏互通与共享的状况，造成重复投资、资源浪费，导致政府热线投入过大、效率低下。

——当前，各级政府开设了大量热线，很多热线的服务质量低下，浙江大学公共政策研究院副院长范柏乃建议，梳理、整合、归并现有的政府热线，建立统一的服务平台，实现“一个号码”找政府



在舆论的高压下，有些幼儿园“谈小色变”，以致连正常的幼小衔接工作都不敢理直气壮地去做了，“去小学化”有矫枉过正的倾向，如将“儿童快乐学习”同“知识教育”相对立，在幼儿园实施“禁教”等。

——近段时间来，“小学化”已经成为批评和指责幼儿园教育的首要因素，《中国教育报》日前刊文称，将幼儿园与小学“一刀切”式地分段培养同样是违背教育规律，对幼儿的身心健康发展无益





