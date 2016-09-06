广告：动向新闻图文：县长卖瓜式的网红多多益善武汉市免费培训月嫂广告：动向新闻微观点
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第9版 评论
·广告：动向新闻
·图文：县长卖瓜式的网红多多益善
·武汉市免费培训月嫂
·广告：动向新闻
·微观点
楚天都市报电子版
----  
 
9 评论 2016.9.6 星期二
微观点
    楚天都市报讯 政府热线数量多、布局分散、缺乏互通与共享的状况，造成重复投资、资源浪费，导致政府热线投入过大、效率低下。
    ——当前，各级政府开设了大量热线，很多热线的服务质量低下，浙江大学公共政策研究院副院长范柏乃建议，梳理、整合、归并现有的政府热线，建立统一的服务平台，实现“一个号码”找政府

    在舆论的高压下，有些幼儿园“谈小色变”，以致连正常的幼小衔接工作都不敢理直气壮地去做了，“去小学化”有矫枉过正的倾向，如将“儿童快乐学习”同“知识教育”相对立，在幼儿园实施“禁教”等。
    ——近段时间来，“小学化”已经成为批评和指责幼儿园教育的首要因素，《中国教育报》日前刊文称，将幼儿园与小学“一刀切”式地分段培养同样是违背教育规律，对幼儿的身心健康发展无益


   