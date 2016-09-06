查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 评论 ·广告：动向新闻 ·图文：县长卖瓜式的网红多多益善 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告：动向新闻 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 图文：县长卖瓜式的网红多多益善 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告：动向新闻 · 微观点 9 评论 2016.9.6 星期二 图文：县长卖瓜式的网红多多益善 楚天都市报讯 楚天都市报评论员 徐汉雄



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9月4日，山西省万荣县县长李永辉率队奔走近400公里的路，来到山西太原南宫广场摆摊吆喝，推销当地的农特产三白瓜。李永辉表示，这绝不是作秀，出发点就是通过政府的力量促进当地产业发展，进而增加民众的收入。（9月5日《山西晚报》）



近年来，地方官员为本地特色产品站台，当起推销员，日渐增多。他们不怕外界说三道四，无惧“不务正业”之说，实是好事，可见动机纯正，信念坚定，目标明确。

李永辉表示，这绝不是作秀，我们的出发点就是通过政府的力量促进当地产业发展，进而增加民众的收入。政府在助民致富这一过程中，绝不能缺位，但也不能越位，产品还是会通过市场机制运作。

这番话令人欣慰，可见其头脑清醒，认识到位。是非审之于己，毁誉听之于人，咬定发展的目标不放松，只要有利于工作，就勇于担当，对这类官员，不应该风言风语。

我省也不乏这样的“网红”式官员，2014年4月17日，在武汉光谷步行街，英山县长田洪光卖力推介英山的茶叶；巴东县委书记陈行甲，曾多次出镜演唱歌曲推介当地旅游，2016年6月20日，他直播3000米高空跳伞，又是为宣传旅游豁了出去。

官员如此为地方形象充当代言人，值得肯定。以前，一些地方习惯于追星，不惜花大价钱请名人明星做广告。如今官员运用自己的身份与光环，吸引媒体聚焦本地产品，就地取材，不用花钱，效果可能更好。因为这是带着真情实感在行动，会有一连串配套工作，让推介达到预期目的。

正如董明珠于格力电器，任正非于华为，雷军于小米，有明星级网红级的企业家，对企业品牌的推广是大幸。他们深谙自家产品，一言一行都是营销之道，都是加分的动作，胜过明星的苍白说教。有网红级的官员，对地方形象的推介，同样是有百利而无一害，这样的推销员，多多益善。

与官员开微店卖产品不同，县委书记的高空跳伞、县长的卖瓜之类，没有任何个人的利益牵扯在里面，没有瓜田李下之嫌，自可理直气壮，大大方方。助民致富不缺位，又不越位，不是利用权力影响，搞捆绑销售，而是用市场的方式，让市场说了算。这样卖瓜，值得一夸。



县长卖瓜市场是否买账



“政府在助民致富这一过程中，绝不能缺位，但也不能越位”,李永辉讲得很好，由于农业的特殊性，即便是市场调节，政府当“甩手掌柜”也不行。大量事实证明，在发展农业上，政府有多大作为，产业就有多大前景。

但是，无论是“缺位”还是“越位”，必须明确一个前提，那就是这个“位”到底在哪里。过去，人们骤然见到一个县长出来卖瓜，往往对县长充当推销员或者代言人感到好奇，很容易追风捧场，而现在，消费者早已见多识广，“县长卖瓜”市场能否买账，可能要打个问号。

所以，政府真正的“位”，在于健全和完善市场机制上。具体地讲，政府可以通过合作社的形式，把农民组织起来；可以发挥专业部门的优势，帮助农民解决一些技术问题；可以发挥“瞭望哨”的功能，帮助农民了解市场信息；可以充当“保护人”的角色，解决一些农民自身无法解决，而又迫切需要解决的问题。真正把这些事情做好做到位了，那么市场机制也就形成了——相对于县长直接吆喝卖瓜，做这些事的难度更大。在这样的背景下，组织起来的农民就可以按市场思路从事农业生产，一个富民产业也就具有了基础。如此“县长卖瓜”，市场自然更容易买账。 毛建国





