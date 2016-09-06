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图文：我省连续两期收获双色球头
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湖北福彩大奖播报
8
福彩
2016.9.6 星期二
湖北福彩大奖播报
2016.8.29－2016.9.4
楚天都市报讯 ●福彩“双色球”
一、9月1日，2016102期，全国一等奖共7注，湖北省黄石市1注，单注奖金695万余元。其中：
黄石市中奖投注站号：42140177；中奖情况：一等奖1注；投注站地址：黄石市新下陆铜花山庄红星菜场旁；投注方式：14元钱的复式票。
二、9月4日，2016103期，全国一等奖共13注，湖北省宜昌市1注，单注奖金595万余元。其中：
宜昌市中奖投注站号：42170324；中奖情况：一等奖1注；投注站地址：宜昌市北门外正街113号；投注方式：168元钱的复式票。
●福彩“中福在线”
本周我省彩民博得全国彩池7次，大奖分别出自以下7个销售厅：武汉市工业大道；武汉市金桥大道；武汉市雄楚大街；黄冈蕲春县蕲阳北路；荆州松滋市乐乡大道；荆州石首市绣林大道；天门市人民大道。