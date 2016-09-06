查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 福彩 ·广告 ·十人购彩团队分享555万大奖 ·图文：我省连续两期收获双色球头奖 ·湖北福彩大奖播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告 · 十人购彩团队分享555万大奖 · 图文：我省连续两期收获双色球头 · 湖北福彩大奖播报 8 福彩 2016.9.6 星期二 图文：我省连续两期收获双色球头奖 黄石彩民14元擒下695万 宜昌彩民168元中得595万 楚天都市报讯 图为：黄石大奖站点门前热闹非凡



楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员朱泽龙）在东西湖彩民中二等奖也能收获555万元的好运过后，荆楚大地又接连迎来两注双色球头奖，奖金分别高达695万元和595万元。湖北大奖福地堪称迎来“好运爆棚期”。

在9月1日晚的双色球第16102期开奖中，来自黄石的一位彩民凭借一张14元的“7+1”复式票，中得头奖695万元。

第二天上午，记者来到中出大奖的黄石市新下陆铜花山庄红星菜场旁福彩42140177号站。站点销售员称，现在买双色球的彩民多半都是单注倍投，但买复式票的也不少，所以这张票是哪个幸运儿中的，他一时还真是想不起来。

不过，销售员介绍，现在的双色球奖池一直在10亿元的超高水位徘徊，如果是单式倍投中得头奖的话，就很可能中出亿元巨奖。

与黄石695万元大奖相隔两天，来自宜昌的一位彩民又在9月4日晚开奖的双色球第16103期中，凭借一张168元的“9+1”复式票中得595万元头奖。

至此，我省今年已中出双色球一等奖33注。由于目前双色球奖池高达9.77亿元，正笼罩在大奖好运之下的荆楚大地，随时可能出现理性又睿智的彩民拿下亿元巨奖。





