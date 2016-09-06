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省司法厅原副厅长鲁志宏被“双开
7
综合
2016.9.6 星期二
省司法厅原副厅长鲁志宏被“双开”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨 实习生项婧雯）昨日，省纪委通报：湖北省委委员、省司法厅原党委委员、原副厅长鲁志宏被开除党籍和公职。
近期，省纪委对鲁志宏的严重违纪问题进行了立案审查。经查，鲁志宏违反政治纪律，对抗组织审查；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项；违反廉洁纪律，搞权色、钱色交易；违反工作纪律，违规干预和插手司法活动并索取、收受财物；伙同他人侵吞公款，为他人谋取利益并索取、收受财物，涉嫌贪污、受贿犯罪。