查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 综合 ·他们确实需要全社会更多帮助 ·图文：武汉府河湿地再现11个新鸟种 ·女主持人被烫伤该找谁负责 ·武汉消防教您：高层客房的火灾预防与处置 ·省司法厅原副厅长鲁志宏被“双开” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 他们确实需要全社会更多帮助 · 图文：武汉府河湿地再现11个新 · 女主持人被烫伤该找谁负责 · 武汉消防教您：高层客房的火灾预 · 省司法厅原副厅长鲁志宏被“双开 7 综合 2016.9.6 星期二 省司法厅原副厅长鲁志宏被“双开” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨 实习生项婧雯）昨日，省纪委通报：湖北省委委员、省司法厅原党委委员、原副厅长鲁志宏被开除党籍和公职。

近期，省纪委对鲁志宏的严重违纪问题进行了立案审查。经查，鲁志宏违反政治纪律，对抗组织审查；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项；违反廉洁纪律，搞权色、钱色交易；违反工作纪律，违规干预和插手司法活动并索取、收受财物；伙同他人侵吞公款，为他人谋取利益并索取、收受财物，涉嫌贪污、受贿犯罪。





