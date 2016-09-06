查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 综合 ·他们确实需要全社会更多帮助 ·图文：武汉府河湿地再现11个新鸟种 ·女主持人被烫伤该找谁负责 ·武汉消防教您：高层客房的火灾预防与处置 ·省司法厅原副厅长鲁志宏被“双开” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 他们确实需要全社会更多帮助 · 图文：武汉府河湿地再现11个新 · 女主持人被烫伤该找谁负责 · 武汉消防教您：高层客房的火灾预 · 省司法厅原副厅长鲁志宏被“双开 7 综合 2016.9.6 星期二 武汉消防教您：高层客房的火灾预防与处置 楚天都市报讯 高层客房的火灾预防与处置火灾原因：

1.高层客房常因顾客吸烟乱丢烟头、火柴梗引燃可燃物引发火灾。尤其是旅客酒后卧床吸烟，引燃被褥及其他棉织品等发生的事故最为常见。

2.房客带来的小孩玩火引发火灾。

3.客房装修中，施工单位消防安全管理不到位，违规动火动电等引发火灾事故。

处置对策：

1.房客发现客房起火，有能力则利用客房外通道上的灭火器进行灭火，同时可以按火灾报警按钮报警。没有能力或灭不了火，则立即撤往室外安全地点，撤离过程中应按火灾报警按钮，找不到报警按钮则立刻向楼内的工作人员报警或打电话给“119”报警。切不可自己悄悄逃走而不通知他人。

2.客房部员工应根据平时预案演练，立即组织引导房客进行安全疏散，把房客疏散至安全区域，并配合总服务台工作人员准确统计撤离人数，安抚客人情绪。

3.宾馆安保人员应当迅速反应，根据平时的灭火演练投入初起火灾的扑救。同时按响自动消防报警按钮，启动楼内的自动消防设施。

4.扑救初起火灾时，不能独自一个人实施，严禁单兵作战，要彼此相互照应，随时保持联系，当火势发展迅猛、蔓延扩大时应当及时撤离危险区域。

预防措施：

1.客房内除了固有电器和允许旅客使用的电吹风、电动剃须刀等日常生活的小型电器外，禁止使用其他电器设备，尤其是电热设备。

2.客房内部装饰材料应采用非燃或难燃材料；窗帘、墙布等一类的丝、棉织品应进行防火阻燃处理。

3.严禁旅客及来访人员将易燃易爆物品带入；凡携带易燃易爆物品的旅客，应要求其立即交服务员专门储存、妥善保管。

4.客房内应配有禁止卧床吸烟等安全标志及应急疏散指示图。同时，要在宾馆内部一些重要的人员较多的部位张贴醒目的疏散线路图和设立安全标志。





