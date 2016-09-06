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前日上午，楚天都市报记者在汉口宝丰街宝康苑见到了王女士，她躺在床上，右腿绑着厚厚的纱布。她说，她是婚庆主持人。8月28日受邀主持一场生日宴。当日下午6点，在简朴寨常青花园店，她正和10岁小寿星沟通开场仪式的细节，小寿星的朋友们嬉闹时突然向她撞来，桌子上的开水壶被撞倒，滚烫的开水泼到她的右腿上。为维护从业20多年的良好信誉，她咬牙忍痛主持完生日宴。

“仪式结束后，我立即找到了当班经理，希望他们给一个说法。当班经理表示向老板反映。”王女士说，当天没有联系上老板，她就直接去武汉市三医院治疗了。事发后第四天，她儿子去找店方，店方居然说没有责任。

王女士认为，开水壶放在餐桌上，本身就存在安全隐患；如果服务员将瓶盖盖严实了，即使开水壶被弄倒，也不至于泼那么多水出来；小孩子们在酒店内嬉闹不见服务员劝诫和约束，造成他人伤害，酒店方也有责任。

据武汉市三医院医生介绍，王女士右腿40%二级烫伤，需要治疗一个月，伤口才能结痂愈合，需要6个月甚至几年，皮肤才能完全恢复。目前治疗费已花去2000多元。

“这几天，我的生活完全乱套，买菜、穿衣、洗澡、正常的行走都非常困难。”王女士说，因为受伤，近期她都无法主持婚庆了。

前日中午，记者来到简朴寨常青花园店。该店执行总经理祝女士介绍，店方为每个餐桌都配备了一个不锈钢开水壶，这是提高服务质量的一项举措。事发后，王女士应及时去医院治疗，而不是当场索要5000元赔偿。小寿星和孩子们坐一桌，家长们坐在另外的桌上，此时，王女士就是孩子们的临时监护人，如果烫伤的是孩子，王女士还要担责。

中南财经政法大学法学教授张德淼认为，根据《消费者权益保护法》和《侵权责任法》等规定，酒店作为经营方，对王女士的伤害应当承担主要责任，因为造成伤害的核心因素是开水，酒店应标明警示并尽量保证顾客安全；其次，王女士不是临时监护人，是受害者，弄倒开水壶的孩子其父母也有一定的责任；另外，小寿星的父母作为活动组织者也有一定的连带责任。如经民警或工商部门调解无法取得一致，王女士可通过法律途径维权。





