他们确实需要全社会更多帮助图文：武汉府河湿地再现11个新鸟种女主持人被烫伤该找谁负责武汉消防教您：高层客房的火灾预防与处置省司法厅原副厅长鲁志宏被“双开”
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第7版 综合
·他们确实需要全社会更多帮助
·图文：武汉府河湿地再现11个新鸟种
·女主持人被烫伤该找谁负责
·武汉消防教您：高层客房的火灾预防与处置
·省司法厅原副厅长鲁志宏被“双开”
楚天都市报电子版
----  
 
7 综合 2016.9.6 星期二
图文：武汉府河湿地再现11个新鸟种
    楚天都市报讯 图为：红颈瓣蹼鹬 通讯员谭军摄

    楚天都市报讯 (记者吕锐 通讯员赵旋)9月3日，武汉又发现一种新鸟类——红颈瓣蹼鹬在府河湿地柏泉段出现。当日傍晚和次日清晨，武汉观鸟会会员谭军和王雪峰拍摄到了这一主要在沿海分布的鸟种。
    据武汉市园林和林业局介绍，2015年监测记录表明,武汉府河段分布各种鸟类149种。
    今年入秋以来，武汉府河区域吸引了大批南迁的鸻鹬类候鸟在此停歇。武汉观鸟会会长颜军介绍，今年新记录到白眉鸭、金眶鸻、大沙锥、红颈瓣蹼鹬、黄鹡鸰等11个新鸟种。府河湿地鸟类记录总数达到160种，再次刷新记录。


   