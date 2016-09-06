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楚天都市报讯 (记者吕锐 通讯员赵旋)9月3日，武汉又发现一种新鸟类——红颈瓣蹼鹬在府河湿地柏泉段出现。当日傍晚和次日清晨，武汉观鸟会会员谭军和王雪峰拍摄到了这一主要在沿海分布的鸟种。

据武汉市园林和林业局介绍，2015年监测记录表明,武汉府河段分布各种鸟类149种。

今年入秋以来，武汉府河区域吸引了大批南迁的鸻鹬类候鸟在此停歇。武汉观鸟会会长颜军介绍，今年新记录到白眉鸭、金眶鸻、大沙锥、红颈瓣蹼鹬、黄鹡鸰等11个新鸟种。府河湿地鸟类记录总数达到160种，再次刷新记录。





