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8月31日，省慈善总会启动“体验贫困关注扶贫”活动，倡导市民“用我的24小时感受贫困同胞的365天”，叶青受邀成为首位体验者。

日均7.8元，这是根据去年国家贫困线折算出的贫困人口一天的生活开销标准。在武汉市，7.8元要怎么花才能过一天？也许有人说，呆在家里是最佳选择，不过叶青并没有这样做。他说，贫困同胞也要天天为生计奔忙。

昨天一早，叶青就离开他位于南湖的家，到水果湖的省统计局上班。平时他经常坐公交上班,昨天因为有急事,他开车上班。到单位后，他到单位食堂买了3个馒头、3个鸡蛋。每个馒头1.5元，每个鸡蛋8角，总共花了6.9元。每顿一个馒头、一个鸡蛋、一杯白开水。一日三餐，他就这么解决了。

“这是我能想到的最节俭的生活了，再省就要饿肚子了。”叶青说，上下班路程太远，他不可能步行或骑自行车，即使刷卡坐公交车，每天也要3.6元。这样算下来，他一天最省也要花10.5元。他认为，日均7.8元，在只保证基本饮食的情况下勉强够用，但即使是乘坐公交车出行，一般人都会超标。

“7.8元要生活一天，真的是非常不容易。而我国还有那么多的贫困人口，每天都在过着这样的艰辛生活。这种体验让我们感同身受，他们确实需要全社会更多的关心和帮助。”叶青说，“作为普通市民，也许不一定也要用7.8元过一天，但可以在晚上睡觉之前，比照7.8元的标准，给自己算一笔账，想一想自己可以为贫困同胞们做些什么，教育自己和孩子，培养中华民族传统的节俭美德，还是很有意义。”

普通市民如果也想参与这项活动，可关注省慈善总会微信公众号(hbcf027-87433333),在“参与”板块点击“体验贫困”进入活动页面，通过将微信头像修改成活动专用logo、上传个人线下体验经历图文、“点名”号召好友参与挑战等方式参与。





