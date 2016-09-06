查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 人物 ·图文：医护人员巧借中秋慰问退红包 ·图文：恒大前8月劲销2331亿冲击行业冠军势头强劲 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 图文：医护人员巧借中秋慰问退红 · 图文：恒大前8月劲销2331亿 6 人物 2016.9.6 星期二 图文：恒大前8月劲销2331亿冲击行业冠军势头强劲 楚天都市报讯 楚天都市报记者袁佳



9月5日，中国恒大（HK.3333）发布销售简报，8月实现合约销售额482.7亿（人民币，下同），同比增196%，环比增12.2%。销售继续全国领跑，并创下多项纪录。

数据显示，2016年1-8月，恒大累计实现销售额 2330.6亿，同比增98.3%，超去年全年2013.4亿实际销售额16%，完成上调后的3000亿年度目标的77.7%，预计全年将大幅超额完成目标。



单月销售创新高成常态



今年以来，恒大单月销售屡创新高已成常态，并在最近两个月连续突破400亿大关，反映了其愈发强劲的销售势头。恒大8月完成销售面积655.9万平方米，同比增198.8%，环比增4.9%；1-8月累计完成销售面积2941.9万平方米，同比增91.4%。

数据显示，恒大旗下项目今年持续热销，“日光盘”接连出现。其中8月开盘的南昌恒大华府2小时即刷新当地市场销售纪录，天津恒大御景湾开盘仅1.5小时便售罄。整个8月，恒大多个项目入市，在全国掀起销售热潮，一举创下了单月销售482.7亿的行业历史纪录。8月27日、28日，恒大7盘齐开再获市场追捧，开盘首日劲销70.3亿。

9月3-4日的第一个周末，恒大在全国齐开7个项目，开盘首日即销售67亿。业内预计，按此势头，其9月单月销售有望继续创新高。

分析人士认为，7、8月楼市属于传统淡季，成交量相对疲软。但恒大却不断刷新销售纪录，仅用8个月即超去年全年销售，预计随着新项目陆续入市，以及“金九银十”传统旺季的到来，恒大将提前超额完成上调后3000亿的销售目标。



权益销售凸显领先地位



行业认为，权益销售额是销售业绩最真实的反映，更客观显示房企真正的实力。根据国内权威研究机构克而瑞发布2016年1-8月权益销售榜，恒大累计权益销售额已达2237.5亿，恒大作为行业领先地位凸显。

从整体销售额上来说，自2009年上市至2015年，恒大销售额从303亿增至2013.4亿，今年前 8月即以2330.6亿销售额超去年全年16%，预计全年还将超额完成3000亿的目标，较去年大幅增长超五成。

最新发布的半年报显示，恒大总资产达9999.2亿。其中，营业额875亿，同比增12.6%；房地产核心业务利润104.9亿，同比增19.1%；现金余额2120亿。

目前，恒大已进入《财富》2016世界500强，位列中国500强43位，不断增长的销售额将推动其营收继续创新高，预计其未来在世界500强的排名将大幅提升。



凭借五大优势夺取市场



最新的市场报告显示，8月北京等重点城市商品住宅成交量继续下降，而恒大8月销售环比增12.2%，反映了满足刚需、高性价比的产品都会得到市场认可，在竞争中脱颖而出。

其实，这销售火爆背后，与恒大过硬的产品品质、强大的成本控制能力、市场定位准确的产品线、大规模快速开发能力、全部精装交楼等市场优势密不可分，这些优势推动了销售持续畅旺。

在品质上，恒大以“质量树品牌”为宗旨，严格执行精品战略，实施无理由退房的企业，高品质高性价比的产品赢得购房者追捧；在成本控制上，在买地、设计、招标、销售等多环节严格实施标准化管理，从源头上控制成本，在市场低迷的时候确保成本低于行业水平，保持强大的竞争力；在市场定位上，中端及中高端产品占比85%，高端及旅游度假产品占比15%，定位刚性需求，市场巨大；标准化运营、强大的执行力，确保项目拿地后4-6个月即可开盘，实现高周转，其大规模的快速开发能力也是有目共睹；恒大楼盘全部精装交楼，与800余家品牌企业建立战略结盟，确保装修品质，实现业主购房拎包入住。





