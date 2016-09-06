查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 焦点 ·图文：洪水退后书声再起 学生一个都没有少 ·3600多所受灾 学校均正常开学 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 图文：洪水退后书声再起 学生一 · 3600多所受灾 学校均正常开 4 焦点 2016.9.6 星期二 3600多所受灾 学校均正常开学 我省确保受灾家 庭学生全员资助 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣 郭会桥 通讯员梁炜 程晓琼 何志武）“一来报到，学校就给我减免了1000元学费。”昨日，湖北生态工程职业技术学院2016级园艺技术专业新生焦正一说，自己很幸运。

今年开学，为确保来自灾区的新生顺利入学，该校对新洲、麻城、咸宁等52个灾情比较严重地区的学生给予资助，城市学生减免学费500元，农村学生减免学费1000元，并优先为他们办理各类奖学金、助学金。

长江职业学院电商物流学院2014级电子商务专业学生胡曼曼、胡梦兰，家住武汉市蔡甸区消泗乡，今年受灾严重，家里的房屋都毁了。“往年都是收玉米的钱来交学费，今年没有收成。”胡梦兰说，开学前，为了不给家里增加负担，她和胡曼曼都动了放弃学业的念头。她们在微博上向学校党委书记李永健倾诉后，很快得到回复，“李书记要我们安心来校学习，说可以暂缓缴纳学费，还给予生活补助，并安排我们到学校兼职，赚一些生活费。”

武汉理工大学对于家庭遭受洪涝灾害的学生，采取临时专项资助措施。“学校还专门安排了400多个校内勤工助学岗位，保证特困学生上岗工作。”该校相关人士说。

“3600多所受灾学校，均正常开学了。我们要求各地、各校要做到因灾受损学校全面改造、受灾家庭学生全员资助、适龄少年儿童全部入学。”省教育厅厅长刘传铁介绍，今年秋季学期起，国家对建档立卡家庭的普通高中学生免除学费。今年，省教育厅还争取到社会捐赠5500万元，对受灾家庭的中小学生和建档立卡家庭的大学新生予以支持，确保不让一名学生因灾失学。





