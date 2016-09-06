查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第3版 聚焦G20杭州峰会
·广告
·图文：彭丽媛与来宾同写“和”字
·图文：G20女保镖走红网络
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 现场
第11版 : 养生
第12版 : 法治
第13版 : 经济
第14版 : 经济
第15版 : 健康资讯
第16版 : 教育
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 楚动
第2版 : 聚焦G20杭州峰会
第20版 : 楚动
第21版 : 家庭百事
第22版 : 文娱
第23版 : 体育
第24版 : 时事
第3版 : 聚焦G20杭州峰会
第4版 : 焦点
第6版 : 人物
第7版 : 综合
第8版 : 福彩
第9版 : 评论
·
广告
·
图文：彭丽媛与来宾同写“和”字
·
图文：G20女保镖走红网络
3
聚焦G20杭州峰会
2016.9.6 星期二
图文：G20女保镖走红网络
楚天都市报讯 图为：舒心在执行安保任务新华社发
据央视、新华社报道 近日，一组《G20峰会保镖大比拼，气场谁最强？》的系列图片引起了全国乃至全世界网友高度关注。其中，一名帅气女保镖走红网络。记者昨日多方核实，这位女保镖名字叫舒心，是贵州人。
据了解，舒心的父母都是安顺人，她在贵阳长大，是一名90后女孩，曾入读军校，目前已成为一名军人。舒心是一名灵秀的女孩，性格开朗，而且还热爱音乐和舞蹈。
2013年，《解放军生活》杂志评选出了首届“解放军十大魅力女兵”，舒心就名列其中。评语中如此写道：“来自贵州的她，长相甜美、身材高挑，正如她的名字一样，让人舒心。这个灵秀的90后女孩，几年来在单调繁琐的后勤财务岗位上勤奋工作，从来无差错，年年获奖励。另外，性格开朗、活泼大方的她还是音乐和舞蹈达人，曾获得江苏省盐城市歌舞演唱比赛的二等奖。”