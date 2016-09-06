查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 聚焦G20杭州峰会 ·广告 ·图文：彭丽媛与来宾同写“和”字 ·图文：G20女保镖走红网络 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告 · 图文：彭丽媛与来宾同写“和”字 · 图文：G20女保镖走红网络 3 聚焦G20杭州峰会 2016.9.6 星期二 图文：G20女保镖走红网络 楚天都市报讯 图为：舒心在执行安保任务新华社发



据央视、新华社报道 近日，一组《G20峰会保镖大比拼，气场谁最强？》的系列图片引起了全国乃至全世界网友高度关注。其中，一名帅气女保镖走红网络。记者昨日多方核实，这位女保镖名字叫舒心，是贵州人。

据了解，舒心的父母都是安顺人，她在贵阳长大，是一名90后女孩，曾入读军校，目前已成为一名军人。舒心是一名灵秀的女孩，性格开朗，而且还热爱音乐和舞蹈。

2013年，《解放军生活》杂志评选出了首届“解放军十大魅力女兵”，舒心就名列其中。评语中如此写道：“来自贵州的她，长相甜美、身材高挑，正如她的名字一样，让人舒心。这个灵秀的90后女孩，几年来在单调繁琐的后勤财务岗位上勤奋工作，从来无差错，年年获奖励。另外，性格开朗、活泼大方的她还是音乐和舞蹈达人，曾获得江苏省盐城市歌舞演唱比赛的二等奖。”





