广告图文：彭丽媛与来宾同写“和”字图文：G20女保镖走红网络
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 第3版 聚焦G20杭州峰会
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·图文：彭丽媛与来宾同写“和”字
·图文：G20女保镖走红网络
楚天都市报电子版
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3 聚焦G20杭州峰会 2016.9.6 星期二
图文：G20女保镖走红网络
    楚天都市报讯 图为：舒心在执行安保任务新华社发

    据央视、新华社报道 近日，一组《G20峰会保镖大比拼，气场谁最强？》的系列图片引起了全国乃至全世界网友高度关注。其中，一名帅气女保镖走红网络。记者昨日多方核实，这位女保镖名字叫舒心，是贵州人。
    据了解，舒心的父母都是安顺人，她在贵阳长大，是一名90后女孩，曾入读军校，目前已成为一名军人。舒心是一名灵秀的女孩，性格开朗，而且还热爱音乐和舞蹈。
    2013年，《解放军生活》杂志评选出了首届“解放军十大魅力女兵”，舒心就名列其中。评语中如此写道：“来自贵州的她，长相甜美、身材高挑，正如她的名字一样，让人舒心。这个灵秀的90后女孩，几年来在单调繁琐的后勤财务岗位上勤奋工作，从来无差错，年年获奖励。另外，性格开朗、活泼大方的她还是音乐和舞蹈达人，曾获得江苏省盐城市歌舞演唱比赛的二等奖。”


   