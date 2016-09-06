查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 聚焦G20杭州峰会 ·广告 ·图文：彭丽媛与来宾同写“和”字 ·图文：G20女保镖走红网络 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告 · 图文：彭丽媛与来宾同写“和”字 · 图文：G20女保镖走红网络 3 聚焦G20杭州峰会 2016.9.6 星期二 邀请G20外方代表团团长夫人参观中国美院 图文：彭丽媛与来宾同写“和”字 楚天都市报讯 图为：彭丽媛与来宾一同书写汉字“和” 新华社发



据新华社电 国家主席习近平夫人彭丽媛5日邀请阿根廷总统夫人阿瓦达、印度尼西亚总统夫人伊莉娅娜、老挝国家主席夫人坎蒙、墨西哥总统夫人里韦拉、土耳其总统夫人埃米奈、加拿大总理夫人索菲、新加坡总理夫人何晶、泰国总理夫人娜拉蓬、欧洲理事会主席夫人玛乌格热塔、联合国秘书长夫人柳淳泽、世界贸易组织总干事夫人玛利亚、国际劳工组织总干事夫人卡琳娜等出席二十国集团领导人杭州峰会外方代表团团长夫人参观中国美术学院。

彭丽媛和来宾们来到美术馆，观看“雨过天青”青瓷艺术展，欣赏了南宋青瓷文物龙泉官窑鱼耳瓶和琮式瓶，并请来宾近距离观看和感受近年学院师生的作品，体会端庄秀美的中国青瓷的独特韵味。

在观看“意象中国”书画展时，彭丽媛和来宾们在《西溪纪胜图》、《朱荷图轴》等经典国画作品前驻足观看，接着欣赏4位著名书画家现场联袂创作书画作品《江南忆》。一位书法家还为来宾们现场示范毛笔的执笔、运笔方式。

彭丽媛邀请来宾们一同书写汉字“和”。她说，“和”字在汉语里具有“和平”、“和谐”之义，是我们对世界的共同心愿。来宾们饶有兴致地拿起毛笔各自书写，并展示自己的书法作品。彭丽媛说，4日晚各位在西湖边观看了精彩的文艺演出，今天我们在这里一同欣赏画中的西湖。她同来宾们在国画《西湖秋胜》前合影留念。

在参观“丝路霓裳”中国丝绸服饰展时，彭丽媛和来宾们一同观赏了南宋交领莲花纹亮地纱袍、清百子图绣帐等丝绸艺术品，观看了古老的宋锦织机的现场操作演示。彭丽媛说，杭州一直享有“丝绸之府”的美誉，历史上的丝绸之路将杭州的丝绸带到世界各地，从这些丝绸艺术品中，大家可以了解到中国丝绸艺术的过去、今天、未来。来宾们对中国古老精湛的丝绸制作工艺赞叹不已，对精美别致的当代丝绸服装十分喜爱，高度评价中国丝绸艺术的传承、创新和发展。





