查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 聚焦G20杭州峰会 ·图文：让二十国集团从杭州再出发 ·会诊全球经济 体现中国担当 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 图文：让二十国集团从杭州再出发 · 会诊全球经济 体现中国担当 2 聚焦G20杭州峰会 2016.9.6 星期二 会诊全球经济 体现中国担当 ——写在二十国集团领导人杭州峰会闭幕之际 楚天都市报讯 据新华社电 9月5日下午，二十国集团领导人第十一次峰会在杭州圆满落幕。

一天半来，全球最重要20个经济体的领导人同10多位嘉宾国领导人、国际组织负责人，围绕构建创新、活力、联动、包容的世界经济，聚焦全球最突出、最重要、最紧迫的挑战，寻良策、聚共识、明方向，达成丰硕成果。

这是为世界经济把脉开方、规划长远的盛会；这是体现中国担当、彰显中国智慧的盛会；这是推动全球治理、开创美好未来的盛会……

杭州峰会，将以划时代意义载入史册。



推动各方会诊全球经济



8年前，在国际金融危机最紧要关头，二十国集团领导人峰会机制临危受命，可谓“生于忧患”。

8年后的今天，世界经济又走到一个关键当口——新旧动能转换难以接续，增长动力衰减，市场需求不振、金融风险累积，全球经济复苏乏力。

在国际社会的犹疑彷徨之中，二十国集团“杭州时间”开启。

面对全球期待，国家主席习近平在中国接棒二十国集团主席国时即指出方向——

“能否夯实世界经济复苏和增长的基础、摆脱危机影响？能否把握科技进步和新工业革命的历史机遇、引领世界经济迈向新一轮增长？答案取决于我们的共同选择和共同行动。”沧海横流，方显大国担当。

在中方推动和引领下，峰会瞄准全球经济“病灶”，凝聚起一系列重要共识——针对各国政策出现的分化，峰会呼吁各方加大宏观政策协调力度，提振市场信心；针对新旧动力转换青黄不接，峰会承诺从创新和改革中挖掘新动力，开辟新路径，实现强劲、可持续、平衡、包容增长；针对世界经济中的风险和不确定因素，峰会承诺完善全球经济金融治理，提高世界经济抗风险能力；针对贸易投资低迷和保护主义抬头，峰会强调推动重振投资和贸易两大引擎，构建开放型世界经济；针对发展鸿沟仍未消除，峰会承诺二十国集团率先行动，引领全球可持续发展合作。



更加坚定对中国道路的自信



位于峰会主会场六七公里外的杭州市滨江区网商路上，坐落着一片外形犹如张开巨网的建筑群，这里曾是互联网巨头阿里巴巴集团的总部所在地，已成为无数创业者的“朝圣”之地。

外媒在报道峰会举办地时，常常对阿里巴巴集团董事局主席马云的创业故事津津乐道，将其视为“中国经济从制造业向服务业转型升级的象征”。

阿里巴巴裂变式成长，是中国经济成功的一个缩影。二十国集团峰会在中国举办并取得丰硕成果，同样源于中国发展道路成功实践。

信心源自成就，也标注中国面向未来的新起点。

坚定不移全面深化改革，开拓更好发展前景；坚定不移实施创新驱动发展战略，释放更强增长动力；坚定不移推动绿色发展，谋求更佳质量效益；坚定不移推进公平共享，增进更多民众福祉；坚定不移扩大对外开放，实现更广互利共赢。

这是世界瞩目的新起点，这是面向未来的新跨越，这是催人奋进的新蓝图。



具有突破性意义的杭州时刻



9月3日17时30分许，杭州西湖国宾馆如意厅，中美两国元首先后向联合国秘书长潘基文交存气候变化《巴黎协定》批准文书。

在工业化突飞猛进的当下，气候变化日益成为全人类面临的共同挑战。中美推动气候合作的这一“杭州时刻”，对人类发展的未来无疑具有标志性意义。

这样具有标志和突破性意义的“杭州时刻”，在峰会上还有很多——

首次把发展问题置于全球宏观政策框架突出位置；首次就落实联合国2030年可持续发展议程制定行动计划；首次就支持非洲和最不发达国家工业化开展合作……

一个个“首次”、一项项共识，彰显出东道主完善全球治理的“顶层设计”、构建人类命运共同体的宽广胸怀和雄心。着眼于人类的未来和各国人民的福祉，杭州峰会标注出一条条崭新路径。

利益相互交融，命运休戚与共，梦想相联相通。杭州峰会，为构建人类命运共同体筑起交流之桥，作答时代命题，不仅给了70亿人走向共同发展的可能，也给了我们生活的星球走向持续繁荣的可能。

以大智慧把握大趋势，以大胸怀明晰大方向。从钱塘江启航，中国潮与世界潮交融激荡，必将汇聚起合作共赢的澎湃动力，引领世界经济航船劈波斩浪，开辟人类发展更加光明的未来。





