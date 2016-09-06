查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 聚焦G20杭州峰会 ·图文：让二十国集团从杭州再出发 ·会诊全球经济 体现中国担当 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 图文：让二十国集团从杭州再出发 · 会诊全球经济 体现中国担当 2 聚焦G20杭州峰会 2016.9.6 星期二 G20杭州峰会闭幕 习近平致闭幕辞 图文：让二十国集团从杭州再出发 楚天都市报讯 图为：峰会闭幕后，习近平在杭州国际博览中心会见中外记者 新华社发



峰会达成五大共识



1 决心为世界经济指明方向，规划路径。

2 决心创新增长方式，为世界经济注入新动力。

3 决心完善全球经济金融治理，提高世界经济抗风险能力。

4 决心重振国际贸易和投资这两大引擎的作用，构建开放型世界经济。

5 决心推动包容和联动式发展，让二十国集团合作成果惠及全球。



据新华社电 二十国集团领导人杭州峰会5日在杭州国际博览中心继续举行。国家主席习近平主持会议并致闭幕辞。

在第二、三、四、五阶段会议上，各成员、嘉宾国领导人和国际组织负责人就更高效的全球经济金融治理、强劲的国际贸易和投资、包容和联动式发展等议题深入交换意见，共同讨论气候变化、难民、反恐融资、全球公共卫生等影响世界经济的其他突出问题，达成广泛共识。

下午5时许，峰会落下帷幕。习近平在闭幕辞中指出，通过热烈而富有成果的讨论，在各方共同努力下，二十国集团领导人杭州峰会达成许多重要共识。

第一，我们决心为世界经济指明方向，规划路径。面对当前世界经济的风险和挑战，我们要继续加强宏观政策沟通和协调，发扬同舟共济、合作共赢的伙伴精神，凝聚共识，形成合力，促进世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。要标本兼治，综合施策，运用好财政、货币、结构性改革等多种有效政策工具，向国际社会传递二十国集团成员共促全球经济增长的积极信号。

第二，我们决心创新增长方式，为世界经济注入新动力。我们一致通过了《二十国集团创新增长蓝图》，支持以科技创新为核心，带动发展理念、体制机制、商业模式等全方位、多层次、宽领域创新，推动创新成果交流共享。我们决定大力推进结构性改革，为全球增长开辟新路径，全面提升世界经济中长期增长潜力。

第三，我们决心完善全球经济金融治理，提高世界经济抗风险能力。我们同意继续推动国际金融机构份额和治理结构改革，加强落实各项金融改革举措，共同维护国际金融市场稳定。我们就能源可及性、可再生能源、能效共同制定了行动计划，就继续深化反腐败合作达成多项共识。

第四，我们决心重振国际贸易和投资这两大引擎的作用，构建开放型世界经济。我们共同制定《二十国集团全球贸易增长战略》和全球首个多边投资规则框架《二十国集团全球投资指导原则》。继续支持多边贸易体制，重申反对保护主义承诺。期待在强劲的国际贸易和投资推动下，世界经济将重新焕发活力。

第五，我们决心推动包容和联动式发展，让二十国集团合作成果惠及全球。我们第一次把发展问题置于全球宏观政策框架突出位置，第一次就落实联合国2030年可持续发展议程制定行动计划，同意推动《巴黎协定》尽早生效，发起《二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议》和《全球基础设施互联互通联盟倡议》，将为发展中国家人民带来实实在在的好处，为全人类共同发展贡献力量。

习近平指出，在我们共同努力下，二十国集团领导人杭州峰会取得了丰硕成果，画上了圆满句号。相信此次会议将成为一个崭新起点，让二十国集团从杭州再出发。

会议通过了《二十国集团领导人杭州峰会公报》。

峰会闭幕后，习近平在杭州国际博览中心会见中外记者。

习近平介绍了在峰会闭幕式上总结的本次峰会达成的共识和取得的主要成果。习近平指出，二十国集团领导人杭州峰会恰逢世界经济增长和二十国集团转型的关键节点，受到国际社会广泛关注，也承载了各方高度期待。各成员、嘉宾国领导人和国际组织负责人围绕构建创新、活力、联动、包容的世界经济的峰会主题，就重点议题深入交换意见，共商世界经济增长与合作大计。在各方共同努力下，会议取得了丰硕成果，实现了预期目标。峰会之后，各方将继续共同努力，积极落实和推进杭州峰会各项成果，共同促进世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。





