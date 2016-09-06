查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·医生护士巧借中秋慰问退红包 ·武汉上海两地迈入4小时交通圈 ·为世界经济注入新动力 ·图文：琅琅书声再起 学生一个没少 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 医生护士巧借中秋慰问退红包 · 武汉上海两地迈入4小时交通圈 · 为世界经济注入新动力 · 图文：琅琅书声再起 学生一个没 1 要闻 2016.9.6 星期二 义务上门为瘫痪爹爹换胃管 家属两次硬塞红包表谢意 医生护士巧借中秋慰问退红包 楚天都市报讯 图为：医护人员义务上门帮忙，王先生（左）拍摄留念



楚天都市报记者郑晶晶 通讯员马遥遥



“老父亲出院后，医生护士还义务上门帮忙换胃管、检查身体、指导用药，送的红包又悄悄退了回来，这样的医生护士真不简单！”昨日，汉口后湖市民王先生在朋友圈发的一条微信及医护换胃管的视频，赢得不少网友点赞。

王先生微信里所说的医生护士，是武汉市中心医院后湖院区康复科医生何诚和护士宋程程。从今年7月开始，二人每月义务上门为瘫痪在床的85岁老人王维淳换胃管、检查身体，让王爹爹及家属感动不已。



八旬瘫痪爹爹每月需换胃管

医护承诺按时义务登门



今年85岁的王维淳爹爹家住后湖，他是名离休人员。两年前，因脑栓塞到武汉市中心医院治疗。出院后由于病情经常反复，又多次到该院后湖院区康复科住院，逐渐和管床医生何诚、责任护士宋程程成为朋友。他们还陪着王爹爹在病房过了2个生日。

今年6月，因呼吸道感染已住院一段时间的王爹爹病情趋于稳定，虽然仍在卧床，但达到了出院条件。因其吞咽功能衰退，无法自行进食，只能通过胃管来保证营养，而胃管一个月左右就要换一个，这对家属来说是个大难题。

获悉家属的这个担忧后，管床医生何诚和责任护士宋程程承诺，每月义务上门为王爹爹换胃管。



家属备受感动两次强表心意

如何退回红包成了难题



7月6日，是何诚和宋程程约好为王爹爹换胃管的时间。那天尽管暴雨袭城，两人还是带上仪器设备冒雨来到王爹爹家。

何诚先为王爹爹检查身体，听肺音、量血压，询问饮食和睡眠情况。宋程程负责为王爹爹换胃管，“她动作很娴熟，不到5分钟就换好了。”王爹爹的儿子王先生对此记忆犹新。

宋程程告诉记者，王爹爹身体比较虚弱，如果不迅速换好胃管，老人就会觉得很难受。

医护人员的耐心细致令家属很感动。临走时，王爹爹的老伴硬塞给他们一人一个红包。两人反复推却，可是婆婆也很坚决，“你们冒雨来义务帮忙，我们只是表示一点心意，不收下就不准走。”

你推我让好半天，两人只得将红包收下，但是并没拆开，回到医院后当即交给了科室主任万文俊，万主任打算等王爹爹的家属再来时将红包退还。

8月初，闷热难耐，何诚、宋程程仍顶着烈日如约上门为王爹爹换胃管。离开时，王爹爹的家人又塞给他们一人一个红包，“天这么热，拿去买点水果，不拿着，就是不把我们当朋友。”二人推却不掉，只得再次拿回医院后上交。

没想到，王爹爹这次出院后，家人一直没来医院。怎么把红包退回去，也成了何诚、宋程程及主任万文俊的心病。



医院借中秋节慰问巧退红包

家属发感谢视频引点赞



9月2日，何诚、宋程程第三次上门为王爹爹服务。这次，万文俊主任和护士长周婷陪着一起前往，他们还带了一提橄榄油——盒内装着家属两次给医护人员的共计800元的红包。

医护人员的“反常”引起家人怀疑，他们很快发现了礼品盒内的红包，家人坚决不收。万文俊则一再坚持，说“快过节了，这是给爹爹的一点心意，祝愿爹爹早日康复，请务必收下。”家属拗不过，才勉强收下。

王先生事后听说感动不已。昨日，他将自己之前拍的医护人员上门为父亲换胃管的视频上传网上，并附上了自己的心声，引来一片点赞。

昨日，王先生告诉记者，“时常听说医患冲突的例子，不少人确实对医院、医生有较深的误解。而通过何医生、宋护士对我父亲的关怀，我感觉到了医生对病人的用心。医护人员确实很忙，如能抽出时间回答患者疑问、解决患者困扰，为患者多着想，患者和家属都会感激不尽。你看，我们现在都成了亲人般的朋友。”

何诚、宋程程表示，能利用空余时间为患者做些事，并得到患者及家属的认可，他们也感到很开心。





