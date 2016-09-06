查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·医生护士巧借中秋慰问退红包 ·武汉上海两地迈入4小时交通圈 ·为世界经济注入新动力 ·图文：琅琅书声再起 学生一个没少 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 医生护士巧借中秋慰问退红包 · 武汉上海两地迈入4小时交通圈 · 为世界经济注入新动力 · 图文：琅琅书声再起 学生一个没 1 要闻 2016.9.6 星期二 汛期全省3600多所学校受影响 本报五路记者探访秋季开学 图文：琅琅书声再起 学生一个没少 楚天都市报讯 图为：昨日，今夏遭受洪水灾害的新洲区红旗小学已焕然一新，课间活动时孩子们高兴地奔向操场。 楚天都市报记者李辉摄

图为：蔡甸区九沟小学五年级的同学们齐声背诵课文

图为：红安县檀树中学七年级学生张文成（左）和张文卓兄弟俩在上课

图为：新洲区红旗小学学生中午在学校食堂排队打饭

图为：老师给小朋友修剪指甲

图为：方彪老师给八﹙2﹚班学生上语文课



楚天都市报记者郭会桥 周丹 乐毅 陈杏兰 周鹏 通讯员梁炜 吴耀武 卢杰峰 汪俊世 摄影：楚天都市报记者朱熙勇 王永胜 李辉 统筹：楚天都市报记者罗欣



今年入夏以来，我省遭遇多轮强降雨侵袭，全省共有99个县（市、区）的3600多所学校不同程度受灾。为此，省政府发出紧急通知，要求确保受灾学校顺利开学，省教育厅对此也作了多次部署和检查。

现在，这些受灾学校校园重建和修复情况如何？孩子们都正常上课了吗？昨日，楚天都市报五路记者，分头探访了多地中小学和幼儿园。



【武汉市新洲区三店街红旗小学】

教室粉刷一新 床铺更舒服了



“叮铃铃铃……”昨日上午10时许，一阵清脆的铃声响起，武汉市新洲区三店街红旗小学六年级学生廖佳豪，和同学们欢快地跑出教室，开始了愉快的课间十分钟。虽然操场条件简陋，但他们有的跳绳，有的玩游戏，玩得不亦乐乎，不一会儿鼻尖就冒出了汗珠。

“我们的教室可干净了，桌子和椅子都是崭新的。”廖佳豪高兴地对楚天都市报记者说，暑假里，老师早早地就到他和其他同学的家里家访，告诉他们虽然学校受了灾，但肯定会按时开学。8月28日，他们就到学校报到了。

红旗小学校长戢汉华介绍，今夏的洪灾里，该校是新洲区受灾最严重的学校。7月1日晚，学校教室、食堂、操场、门卫室都进了水。整座校园在近2米深的水中浸泡了11天，教室、食堂、桌椅、床铺等受损严重，部分围墙倒塌，学生宿舍楼成了危房。

胡翠华老师说，7月11日，洪水退去后，戢汉华校长一家4口一起给学校消毒。得知这一消息，全校28名老师纷纷赶到学校，忙着清淤和打扫垃圾。

“区教育局投资了600多万元，对学校进行重建。”戢汉华说，教室更换了门窗、桌椅，墙壁也进行了重新粉刷。该校还将新建三层宿舍楼和教学楼各一栋，预计明年春季开学即可投入使用。

秋季开学，全校165名学生都按时到校。让邱梦婷同学印象最深刻的是，她发现床铺更漂亮、更舒服了，“以前的床铺都泡了水，现在全部换成了新的，是一些有爱心的叔叔、阿姨送来的。躺在上面，感觉很幸福。”



【武汉市蔡甸区消泗乡九沟小学】

18天奋战清淤 确保按时开学



昨日上午11时许，武汉市蔡甸区九沟小学传出琅琅的读书声。学校围墙上一圈清晰的水痕，说明这里曾是一片泽国。

消泗乡地势低洼，围堰众多，今年汛期被划归到杜家台分蓄洪区，辖区内2万多人转移。但9月1日，包括九沟小学在内，这里的受灾学校都按时开学。

“这个暑假，我们全校老师都在‘玩水’。”九沟小学校长王友山，用幽默的口吻道出全校老师抗击洪水、整修校园的感人故事。“身患肝硬化的校党委书记陈天亮第一个要求到防汛第一线，其他老师也纷纷请缨上堤。”他说，洪山退后，校园一片狼藉，到处是泥浆污垢，老师们又投入到清理工作中，“清淤共计18天，清出了整整5卡车淤泥。”

王友山介绍，8月6日开始清淤时，学校墙面、地面的泥痕很难用水冲洗干净，老师们就用钢丝清洁球一点点地擦，用掉上百个钢丝清洁球，装起来足有一篓。

头顶着毒太阳，忍着淤泥的恶臭，老师们连日奋战。该校一年级数学老师凌少云，身材瘦弱又有胃病，在清淤第11天中暑，其他多名老师也出现心慌、恶心等中暑前兆。在这种情况下，王友山才不得已宣布暂停清淤。休息8天后，8月24日，老师们又复工了。“开学在即，我们必须确保学校干净整洁，孩子们能按时上学。”王友山说。

洪灾已过，但感动还在继续。昨日中午，身体尚未完全恢复的凌少云老师，午休时间还在给新生们一个个讲解习题。“我只是想让学生的基础打牢一点。”他说。而8月31日才做完手术的该校二年级班主任何家明，坚持到校给学生上课，中午放学后才赶到医院复查……



【红安县七里坪镇檀树中学】

贫困生活补助 受灾学生优先



昨日中午，红安县七里坪镇檀树中学，七年级学生张文成、张文卓兄弟，腼腆地相对而笑。原来，校长刚刚告诉他们，学校将优先考虑为兄弟俩申报农村义务教育阶段贫困寄宿生生活补助，每人每年1250元。

今年7月，红安县受灾严重，两兄弟家的房子也被洪水冲垮。正为孩子上学问题发愁的家长，听到这个好消息，也十分激动。

校长方应全介绍，该校共有五年级到九年级学生350余人。6月19日，他带着中考生到镇上备考，夜里11点多钟，突然接到值班老师电话，说学校三处围墙倒塌，幸好无人受伤。中考结束后，他立即向红安县教育局汇报了学校受灾情况。县教育局特事特办，很快为学校申请到了重建围墙的资金。

为确保新学期正常开学，整个暑假，方应全吃住在学校，紧盯施工进度。8月31日，围墙终于建好。

老师陈松鹏介绍，该校学生来自14个村组。6月的暴雨中，部分道路被冲毁。因大部分学生周末会步行回家，校长担心孩子们发生意外，于是动员全校30多名老师，分头先走一遍学生的回家路。路上泥泞难行，陈松鹏因此摔倒，腿部受伤，但仍一瘸一拐完成任务，探出了哪些路段不好走，提前通知学生家长到时务必来接，或者让学生周末留校。

学生家长来福群告诉楚天都市报记者，他的孩子在该校读六年级。那段时间，老师们经常打来电话，关心家里的受灾情况，有时还护送孩子回家，着实让他感动。

方应全说，开学前，他的心一直悬着，担心有学生因家里受灾而辍学。开学第一天，他到每个班级都查访了一遍，看到孩子们一个都没有少，这才放下心来。



【崇阳县港口乡洞泉村幼儿园】

关照受灾家庭 先入园后缴费



“手牵衣角，跳早操啦！”昨日上午9时许，崇阳县港口乡洞泉中心幼儿园。随着老师一声招呼，大班的44名孩子一个牵着一个，呼啦啦跑下楼，排好纵队。

歌声响起，孩子们跳起舞来。女孩们动作娴熟，男孩们则显得有些笨拙，惹得在外观看的家长们哈哈大笑。

今年6月2日，崇阳县高堤河暴发山洪，多处溃口，港口乡多个村庄被淹，其中洞泉村、畈上村、游家村受灾最重，4000余人转移。

4岁的庞仕哲家住畈上村。洪灾中，村里除了山上几家，其他村民家家被淹，庄稼几乎绝收。他的妈妈汪玲介绍，受灾后，消防官兵和武装部民兵将村民救出安置，发放了棉被、食物和水等，每人还领到了受灾生活补贴。

汪玲有两个孩子，老大读三年级。为了方便照顾孩子，她让庞仕哲进了离家较近的洞泉中心幼儿园。她说，该园是公办乡村幼儿园，条件很好。另外，园方对受灾家庭的孩子十分关照，实行先入园、后缴费措施。

园长庞焓介绍，洪灾中，该园全部被淹。洪水退去后，全体员工对园区进行了清理、消毒，并请工人修补损坏的地方，保证了9月1日正常开园。目前该园共有196名小朋友。考虑到大部分孩子的家庭遭受洪灾，该园今年采取特别措施，让孩子们先入园，学费以后再缴。



【蕲春县张榜镇孙冲中学】

师生并肩上阵 重建让心更近



昨日，当楚天都市报记者迈过蕲春县张榜镇孙冲中学门口那座临时修建的钢桥进入校园时，感受到的是秩序井然。校长马文一再对记者说：“重建让我们的心更近了！”

马文特别介绍了右手残疾的田斌老师。6月19日清晨，住在门卫室的田斌，用左手托着2岁的女儿，带着当门卫的妻子，涉过齐腰深的积水，赶来向他报告险情。从那一天起，田斌便与全校师生一起投入到救灾和学校重建工作。

洪水退去后，学校操场上的淤泥深达半米多。数十名武警官兵，加上全校20多名教职工，整整清理了四五天。教学楼地基下沉，被鉴定为危房。为保证新学期正常开学，学校决定将综合楼部分房间清理出来用作教室，可是综合楼也是一片狼藉。教职工们没有退缩，大家取消暑假，每天清晨到校，清理、擦洗、布置……经过一个多月奋战，准备工作终于在开学前完成了。

“重建虽然辛苦，但没有一个人喊累，大家的心紧紧连在一起。”马文说，54岁的会计兼后勤员工曹长生，洪灾前妻子因车祸受伤，但他无暇照顾，每天骑摩托车从30多里外的家里早早赶到学校，傍晚再赶回家。洪灾后学校停水停电，老师们晚上就到附近的小河洗澡。

老师们介绍，校长马文的家在蕲春县城，有个6岁的儿子，妻子又怀孕六七个月，但为了学校重建，暑假期间他一直住在学校。面对教师们的称赞，这位32岁的年轻校长说：“刚开始看到乱糟糟的校园，我非常着急，本想带动大家，没想到大家反而带动了我。”

该校重建工作中，学生成为另一道亮丽的风景线。昨日，九（1）班学生胡芳桦说，学校遭受洪灾时，她和同学们正在学校，是老师把他们一个个安全送回了家。暑假中，她得知老师们都在学校辛苦工作，便与十余名同学商量，从8月24日起，每天到学校与老师们一道擦洗桌椅，“虽然很累，但看到学校重新变得漂亮，我们都很开心。”





