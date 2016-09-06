查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 时事 ·图文：她苦寻51年用万元谢恩人 ·图文：民警餐馆内抓嫌犯后向食客道歉 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 图文：她苦寻51年用万元谢恩人 · 图文：民警餐馆内抓嫌犯后向食客 24 时事 2016.9.6 星期二 图文：民警餐馆内抓嫌犯后向食客道歉 食客为此鼓掌 公安部官微点赞 楚天都市报讯 图为：民警在餐馆内执法（市民手机视频截图）



据《法制晚报》报道3日晚间，重庆市涪陵区警方在一家餐馆内抓捕一名持刀嫌疑人，抓捕结束后，带队的民警不忘向餐馆内的食客解释原因并道歉，这一视频被发布到网络后获得大量网友点赞，公安部官方微博也转发了该视频。昨晚，记者联系上了这名道歉的民警——重庆市涪陵区公安局荔枝派出所民警胡珂郡。

据胡珂郡介绍，3日下午他获得情报，一名长期吸贩毒的犯罪嫌疑人将要于当晚在涪陵某餐馆用餐，同时情报显示该犯罪嫌疑人有吸毒后持刀行凶的迹象。在获知情报后，胡珂郡立即部署抓捕工作，带领11名同事赶往该嫌疑人用餐的餐馆实施抓捕。

当晚7点左右，干警们在餐馆内发现了犯罪嫌疑人，便立即对其进行抓捕。由于该嫌疑人刚刚吸食了毒品，精神非常亢奋，见有警察抓捕立即拿出一把十几厘米的尖刀刺向警察，导致参与抓捕的多名警察不同程度受伤。在激烈搏斗了几分钟后，该嫌疑人被成功制服，同时还在嫌疑人用餐的桌子底下找到一把砍刀。

由于抓捕行动比较激烈，在餐馆里用餐的食客都站起身来围观，同时都开始用手机拍摄视频。在抓捕结束后，带队的胡珂郡第一时间找来餐馆老板，亮明身份后表示让餐馆老板自己统计物品损失，随后警方会妥善处理。

紧接着，胡珂郡向在场的食客说：“我是涪陵区公安局的警察，刚才我们在抓捕一名极其危险的犯罪嫌疑人，给大家用餐带来不便，打扰大家了，我向大家道歉。”道歉结束，用餐的食客纷纷表示理解，并有人为警察的道歉鼓掌。

胡珂郡说，他们已经习惯了在群众的镜头下执法，同时也知道自己的执法行为不是在真空状态下的，而是在群众的监督下，今后这种状况下的道歉可能还会有许多。

5日，公安部打黑除恶官方微博转发了食客们拍摄的视频，并为该民警的道歉行为点赞。





