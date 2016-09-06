查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 家庭百事 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：我的花式减肥 ·到底是好话还是坏话 ·老婆妙法解难题 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：我的花式减肥 · 到底是好话还是坏话 · 老婆妙法解难题 21 家庭百事 2016.9.6 星期二 老婆妙法解难题 楚天都市报讯 武汉 余汪洋



我家住三楼，为防飘雨，在封闭阳台外和主卧窗外都装了防雨棚，而住六楼老李家的空调正好位于我家主卧防雨棚的上方，每当开空调的时候，出水就滴到防雨棚上面，发出“滴答滴答”的响声，白天无所谓，晚上那响声就十分明显和刺耳了，吵得人睡不着。我瞌睡大还不要紧，老婆爱失眠，本来就难以入睡，这滴水声让她更睡不着了。

我跟老李说了这个情况，请他把空调滴水管接长一点，再往外挪一点，以躲过我家的防雨棚。老李爽快答应，按这个办法做了改进，滴答声消失了。

可没过几天，滴答声又出现了，经查看，是管子没接好，老李重新接了管子，滴答声再次消失。安静了几天，恼人的滴答声又回来了，再检查后发现，是管子没固定好，被风吹走了位，只好再次加固。可没管多久，滴答声又杀了回马枪……

这天，我和老婆上街买菜，回来的路上发现了一块被丢弃的薄海绵板，老婆叫我把它拾回去，说想到一个解决楼上空调滴水的好办法了。

回家后，老婆要我找了点细铁丝，带着海绵板敲开了四楼老孙的门，如此这般地向老孙说明了来意，我这才明白原来老婆是想利用四楼阳台的铁栏杆，在我家的防雨棚上装一块“消音板”隔声，老孙满口答应了。

我们三下五除二，只用几分钟的时间就装好了“消音板”，果然，滴答声再也没有出现了。看来，解决问题的思路不能老是盯着一个点或一个方面哦。





