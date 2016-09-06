查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 家庭百事 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：我的花式减肥 ·到底是好话还是坏话 ·老婆妙法解难题 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：我的花式减肥 · 到底是好话还是坏话 · 老婆妙法解难题 21 家庭百事 2016.9.6 星期二 到底是好话还是坏话 楚天都市报讯 武汉 马洁



在网上淘了一件蛮花的长裙，老土布，图案是红花绿叶，准备假日穿着出去玩。上周六，裙子到了，我兴奋地穿上身，在镜子前左看右看。

“怎么样？”我问儿子。他瞟一眼，不作声。来我家玩的侄儿子，也瞟一眼，不作声。在我“威逼”之下，两个小伙子开腔了。上高中的儿子说：东北大妞！上初中的侄儿子说：东北大妈！

我疑惑，大妈大妞有什么区别呢？儿子解释：大妞，美丽且年长；大妈，就是年长！我又好笑又好气。还是亲儿子讲情义啊。

这时老公回来了，我提着裙角用热切的眼光看着他。他瞅了一眼，慢悠悠地说：唉，你还真不适合东北风，主要是长得太高端了，还是适合欧美风！

这又是好话还是坏话？反正，我最后把裙子退了。





