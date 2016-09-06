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 第21版 家庭百事
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楚天都市报电子版
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21 家庭百事 2016.9.6 星期二
到底是好话还是坏话
    楚天都市报讯 武汉 马洁

    在网上淘了一件蛮花的长裙，老土布，图案是红花绿叶，准备假日穿着出去玩。上周六，裙子到了，我兴奋地穿上身，在镜子前左看右看。
    “怎么样？”我问儿子。他瞟一眼，不作声。来我家玩的侄儿子，也瞟一眼，不作声。在我“威逼”之下，两个小伙子开腔了。上高中的儿子说：东北大妞！上初中的侄儿子说：东北大妈！
    我疑惑，大妈大妞有什么区别呢？儿子解释：大妞，美丽且年长；大妈，就是年长！我又好笑又好气。还是亲儿子讲情义啊。
    这时老公回来了，我提着裙角用热切的眼光看着他。他瞅了一眼，慢悠悠地说：唉，你还真不适合东北风，主要是长得太高端了，还是适合欧美风！
    这又是好话还是坏话？反正，我最后把裙子退了。


   