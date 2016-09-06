查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 家庭百事 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：我的花式减肥 ·到底是好话还是坏话 ·老婆妙法解难题 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：我的花式减肥 · 到底是好话还是坏话 · 老婆妙法解难题 21 家庭百事 2016.9.6 星期二 图文：我的花式减肥 楚天都市报讯 襄阳 姚瑞林



1999年7月参加工作，不到两年，体重从77公斤飙升到90公斤，而且十几年来，这个数字就像蚂蟥一样，死命地吸附到我身上。“哎呦，两年不见，就胖成这样了！”朋友语气中就透着惊讶、惋惜，似乎还带着点幸灾乐祸。“我就这样的品种，喝凉水都长肉啊！让您看着受累了！”自嘲，就是最好的自我安慰。

身高175厘米，平均一厘米一斤多，也确实是个事儿！得减，必须得减！愿有岁月可回首，一身脂肪换肌肉。当年，咱也算得上帅哥一枚不是？

听说爬山能减肥，只要没事就去爬山。起初，每次还没爬到半山腰，就浑身瘫软。好不容易爬到山顶，脚都像踩在棉花上一样虚幻，四大皆空。而跟我一起爬山的儿子，早就怡然自得地在山顶观风景。

坚持了一个月，天天挥汗如雨，渐渐地在山路上能如履平地了。我欣喜地一上称，天，体重一斤未少！不死心，换个体重计，依然90公斤！

爬山不行，那就骑行！

买辆山地车，跟着一帮骑友周末一骑一百多公里，屁股蛋子磨得生疼，走路两条腿都伸不直。几趟下来，鼓足勇气再站在体重计上。哎哟我去，一两都没有减下来！苍天啊，大地啊，就不能让我掉几斤肉下来？

又听说游泳能减肥，于是每天早上六点起来，跑到江边，在水里来回扑腾个半小时，再去上班。一个月下来，满心以为可以减一点，可是体重计太调皮了。星星还是那个星星，月亮还是那个月亮，体重还是那个体重！

活动量不够？那就继续坚持。

多热的天，吃完晚饭，都要围着马路转几圈，转完了人似乎从水里捞出来的一样。

然后跳绳，三百个一次。每一次失误，绳索都把手和胳膊打得生疼，在所不惜！

然后平板撑，一次六十秒，连做四组，练得肚皮都打颤儿，走路都扯着疼。

然后仰卧起坐，一百次，拉绳，一百下。累得哟，不说了！

两个星期后再称体重。定睛一看，哎呦我去！一点没少！

谁能帮我支个招，这肥，到底还减不减呢？





