查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 楚动 ·图文：最佳避暑景区30强榜单出炉 ·“每个企业家都是合伙人” ·牛津美女硕士回汉相亲 ·湖北银行捐20万元扶助枣阳寒门学子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 图文：最佳避暑景区30强榜单出 · “每个企业家都是合伙人” · 牛津美女硕士回汉相亲 · 湖北银行捐20万元扶助枣阳寒门 20 楚动 2016.9.6 星期二 湖北银行捐20万元扶助枣阳寒门学子 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者简俊晖 通讯员刘意）本报“十七助”再次迎来助学金发放热潮。9月1日，由省青基会、湖北银行联合举办的“湖北希望工程·湖北银行圆梦助学金发放仪式”，在枣阳市鹿头镇举行，该活动也是“十七助”助学金发放环节的组成部分。

仪式上，湖北银行向省青基会捐赠助学金20余万元，定向资助枣阳市鹿头镇20名家庭贫困、品学兼优的大学新生。受助学生代表表达了感激之情。

进入开学季，“十七助”助学金将陆续发放，请已寄申请材料的学子密切关注本报消息。咨询热线：027-88567920。





