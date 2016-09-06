图文：最佳避暑景区30强榜单出炉“每个企业家都是合伙人”牛津美女硕士回汉相亲湖北银行捐20万元扶助枣阳寒门学子
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 第20版 楚动
·图文：最佳避暑景区30强榜单出炉
·“每个企业家都是合伙人”
·牛津美女硕士回汉相亲
·湖北银行捐20万元扶助枣阳寒门学子
楚天都市报电子版
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20 楚动 2016.9.6 星期二
湖北银行捐20万元扶助枣阳寒门学子
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者简俊晖 通讯员刘意）本报“十七助”再次迎来助学金发放热潮。9月1日，由省青基会、湖北银行联合举办的“湖北希望工程·湖北银行圆梦助学金发放仪式”，在枣阳市鹿头镇举行，该活动也是“十七助”助学金发放环节的组成部分。
    仪式上，湖北银行向省青基会捐赠助学金20余万元，定向资助枣阳市鹿头镇20名家庭贫困、品学兼优的大学新生。受助学生代表表达了感激之情。
    进入开学季，“十七助”助学金将陆续发放，请已寄申请材料的学子密切关注本报消息。咨询热线：027-88567920。


   