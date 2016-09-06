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第20版 楚动
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·“每个企业家都是合伙人”
·牛津美女硕士回汉相亲
·湖北银行捐20万元扶助枣阳寒门学子
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图文：最佳避暑景区30强榜单出
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“每个企业家都是合伙人”
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牛津美女硕士回汉相亲
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湖北银行捐20万元扶助枣阳寒门
20
楚动
2016.9.6 星期二
全球海归高端相亲会吸引众多名校高材生
牛津美女硕士回汉相亲
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者霍栋）由楚天都市报主办、东方丽人高端婚恋机构承办的全球海归高端相亲会报名火爆，短短两周，吸引了来自20多个国家和地区的海归及国内精英数百人，其中不乏毕业于耶鲁大学、牛津大学等名校的高材生。
由母亲代为报名的刘洋（化名），是一名刚从英国牛津大学毕业的女硕士，身高1.64米，相貌出众。刘洋的母亲是本报十多年的忠实读者，上周在报纸上得知本次活动后，立即致电报名。据其母介绍，刘洋本科、研究生都在英国读，考虑到父母年纪越来越大，且家里生意需要人打理，遂放弃在英国的工作回到武汉。对未来女婿，刘母说：“希望男方也有留学经历，为人稳重有上进心，身高要比女儿高。”
目前，楚天之恋·全球海归高端相亲会仍在火热报名中。为提高成功率及相亲效率，本次活动有东方丽人高端婚恋的专业爱情顾问团队做后续服务保障。东方丽人创始人、中国当代金牌红娘屈富强介绍，将通过此次活动打造国内大型海归相亲平台，为优秀海归和海外学子们牵线搭桥。
相亲报名电话：027-85490613，027-85491789；高端服务私人订制专线：18986086688